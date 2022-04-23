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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موتورولا تطرح أحدث هواتف 5G بمواصفات وأسعار منافسة

Motorola Moto G 5G
Motorola Moto G 5G (2022)

كشفت شركة موتورولا Motorola الأمريكية، عن مواصفات هاتفها الجديد Moto G 5G لعام 2022، والذي صممته ليكون من بين أكثر هواتف 5G منافسة من حيث السعر والمواصفات.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتم تشغيل هاتف موتورولا الجديد Motorola Moto G 5G (2022)، بواسطة معالج متطور من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Dimensity 700، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة حتى 512 جيجابايت عبر بطاقة الذاكرة الخارجية microSD.

 

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سعر ومواصفات هاتف موتورولا Moto G 5G (2022)


وينطلق هاتف موتورولا Moto G 5G (2022)، بشاشة عالية الدقة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.5 بوصة، وبدقة 720 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، وتحتوي الشاشة على نوتش أعلى منتصفها مخصص لكاميرا السيلفي.


ولعشاق التصوير، يقدم هاتف موتورولا الجديد Moto G 5G (2022)، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بمستشعرين لتصوير الماكرو والعمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 13 ميجابكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه، والتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.


ويحزم هاتف موتورولا Moto G 5G (2022)، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 10 وات، تستمد الطاقة عبر منفذ USB-C، ويعمل الهاتف بواسطة واجهة المستخدم My UX، والمعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 12.

ويتميز هاتف Moto G 5G (2022) بتصميم مقاوم للماء، مزودًا بقارئ بصمات أصابع مثبت على الجانب للمصادقة البيومترية، ومنفذ USB-C في أسفل الجهاز، ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر، لأولئك الذين يفضلون الاستماع إلى الموسيقى باستخدام سماعات الأذن السلكية.

سيتم طرح Motorola Moto G 5G (2022) للبيع في الولايات المتحدة مقابل 400 دولار (أي ما يعادل 7400 جنيه مصري)، ابتداءً من 19 مايو وسيتم إطلاقه في كندا في الأشهر المقبلة.
 

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