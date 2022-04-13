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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موتورولا تعلن مواصفات هاتف Moto G52 الجديد بسعر منافس

هاتف موتورولا Moto
هاتف موتورولا Moto G52

أعلنت شركة موتورولا Motorola، عن هاتفها الأحدث Moto G52 الذي ستطرحه بسعر منافس جدا مقارنة بالمواصفات التي حصل عليها.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يمتاز هاتف موتورولا الجديد Moto G52، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.6 بوصة، وبدقة عرض 1080 × 2400 بكسل، يبلغ ترددها 90 هرتز.

 

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سعر ومواصفات هاتف موتورولا Moto G52


ويتم تشغيل هاتف موتورولا Moto G52، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 680، والمطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

هاتف موتورولا Moto G52

ويقدم هاتف موتورولا Moto G52، كاميرا خلفية ثلاثية العدسة الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل، بجانب كاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي مميزة بدقة 16 ميجابكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

ورغم أسعاره المنافسة التي تبدأ من 250 يورو (أي ما يعادل 5000 جنيه مصري)، زود هاتف Moto G52، بهيكل مقاوم للماء وفقا لمعيار IP52، مصنوع من المعدن والبلاستيك، تبلغ أبعاده 160.1× 74.5 × 8 مليمتر، ووزنه 169 جرام، وزود الجهاز أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير تعمل مع شواحن سريعة باستطاعة 30 وات.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف نظام التشغيل الأحدث من جوجل أندرويد 12، مع واجهة المستخدم MyUX من موتورولا، يوجد ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب، ويتوفر الهاتف في لونين هي: الرمادي والأبيض، ومن المتوقع أن يتم طرح الهاتف للبيع في وقت لاحق من هذا الشهر.

هاتف موتورولا Moto G52
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