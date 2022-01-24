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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موتورولا تغزو الأسواق العالمية قريبا بأقوى وأسرع هاتف أندرويد

موتورولا تغزو الأسواق
موتورولا تغزو الأسواق العالمية قريبا بأقوى هاتف أندرويد

تستعد شركة موتورولا الأمريكية لإطلاق هاتف رائد جديد في الأسواق العالمية تحت اسم Motorola Edge 30 Pro ، ومن المتوقع طرح الهاتف خلال الأيام القليلة المقبلة مع عدد من المواصفات الجبارة.

وبحسب موقع Gadgets 360 فإن هاتف Motorola Edge 30 Pro هو نسخة معدلة من هاتف الذى تم إطلاقه مؤخرا، حيث سيضم ميزات منافسة لهواتف أندرويد العملاقة التى تطلقها شركات سامسونج وشاومى، أبرزها الأداء القوى والسريع مع شاشة فائقة الجودة.  

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ويأتي هاتف موتورولا Motorola Edge 30 Pro ، بشاشة من نوع OLED، عالية الدقة مقاس 6.7 بوصة، مع معدل تحديث 144 هرتز في الثانية ودعم + HDR10  ، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقاومة للمياه والغبار، بالإضافة إلى حماية لجوانب الهاتف من نوع MyUX . 


ويقدم هاتف موتورولا Motorola Edge 30 Pro ، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بمستشعر ISOCELL HM2 من سامسونج بدقة 50 ميجا بيكسل، مع عدسة فائقة الاتساع دقة 13 ميجا بيكسل، مع مستعر للعمق بدقة 2 ميجا بيكسل ، مع كاميرا أمامية فاقة الدقة 60 ميجا بيكسل .  


ويعمل هاتف موتورولا Motorola Edge 30 Pro ، بأقوى وأحدث معالج من شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 8 Gen 1 SoC ، يدعم تقنية الجيل الخامس 5G ، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 12 جيجابايت رام ، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 جيجابايت.

 

ويحتوي هاتف موتورولا Motorola Edge 30 Pro على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير ، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 68 واط، تستطيع شحن البطارية بشكل كامل في غضون 25 دقيقة. 
 

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