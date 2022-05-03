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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرا 200 ميجابيكسل.. موتورولا تعتزم إطلاق هاتف رائد بمواصفات قياسية

بكاميرا 200 ميجابيكسل..
بكاميرا 200 ميجابيكسل.. موتورولا تعتزم إطلاق هاتف رائد

تعتزم شركة موتورولا الأمريكية، إطلاق هاتف رائد بمواصفات قياسية خلال الفترة المقبلة، حيث تستعد الشركة للمنافسة على أفضل هاتف أندرويد في الربع الثاني من العام الحالي ، وذلك في ظل منافسة موتورولا لشركات الهواتف الذكية في أفضل هواتف الفئة الرائدة.  

 

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف موتورولا الرائد سيتم إطلاقه بكاميرا 200 ميجابيكسل، مع أفضل معالج معالج من شركة كوالكوم الأمريكية، بالإضافة إلى معدل شحن بقوة 125 واط . 

 

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وسيأتي هاتف موتورولا الرائد ، بشاشة من نوع OLED، عالية الدقة مقاس 6.7 بوصة، مع معدل تحديث 144 هرتز في الثانية ودعم + HDR10 ، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقاومة للمياه والغبار، بالإضافة إلى حماية لجوانب الهاتف من نوع MyUX .

 

وسيقدم هاتف موتورولا الرائد ، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بمستشعر ISOCELL HM2 من سامسونج بدقة 200 ميجا بيكسل، مع كاميرا فائقة الدقة بدقة 50 ميجابكسل عدسة فائقة الاتساع دقة 12 ميجا بيكسل، مع مستعر للعمق بدقة 2 ميجا بيكسل ، مع كاميرا أمامية فاقة الدقة 60 ميجا بيكسل .  

وسيحتوي هاتف موتورولا الرائد على بطارية بقوة 4500 مللي أمبير ، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 125 واط للشحن السلكي، و50 واط للشحن اللاسلكي، تستطيع شحن البطارية بشكل كامل في حوالى 20 دقيقة.


وسيعمل هاتف موتورولا الرائد ، بأقوى وأحدث معالج من شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 8 Gen 1 SoC ، يدعم تقنية الجيل الخامس 5G ، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 12 جيجابايت رام ، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1، مع نظام التشغيل أندرويد 12 .

 

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