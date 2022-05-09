خالد عكاشة: أي تيار أو كيان مصري مدعو للمشاركة في الحوار الوطني.. فيديو

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن دعوة القيادة السياسية في حفل إفطار الأسرة المصرية كانت لإجراء حوار سياسي فاعل بين جميع الأطراف والقوى السياسية، مشيرًا إلى أننا أمام مجموعة من النخب والكيانات التي تمثل في شخصيات يعبروا عن آراءهم وتعهد الرئيس بحضور بعض جلسات الحوار لكونه يرغب في أن يكون الحوار في اتجاهين.

وأضاف "عكاشة"، خلال حواره مع برنامج "المشهد" المذاع علي قناه " تن " ، أن المطلوب إجراء حوار مع بعضنا البعض تشارك فيه القيادة السياسية ومؤسسات الدولة في الاستماع وعرض أفكارها وموقفها من خطة 2030، موضحًا أن 2030 هي خطة الدولة الاستراتيجية التي بدأتها وقطعت بها شوط كبير وبنت عليها جميع خططها القصيرة النوعية المحددة في مجالات بعينها، والتي ساهمت في وصولنا للمرحلة التي تم انجاز الكثير بها.

وتابع مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أننا امام تحدي عالمي هو الذي اطلق فكرة الحوار، مشددًا على أن أي تيار أو كتلة أو كيان موجود في الدولة المصرية مدعو لمشاركة ممثليه في الحوار الوطني.