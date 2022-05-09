في 24 ساعة.. شنجهاي الصينية تسجل 11 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل مدينة شنجهاي الصينية 322 إصابة محلية بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما سجلت 11 حالة وفاة.

وقالت اللجنة إن شنجهاي سجلت 11 حالة وفاة بالفيروس، و322 إصابة محلية بالفيروس و3625 إصابة بدون أعراض خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبعد أكثر من عامين على بداية تفشيها، لا زالت جائحة فيروس كورونا تلقي بظلالها على بعض الاحداث الرياضية الدولية، آخرها تأجيل دورة الألعاب الآسيوية "هانججو 2022" التي كانت مقررة في الصين في سبتمبر المقبل وذلك الى أجل غير مسمى، بحسب ما أعلن المنظمون الجمعة.

وأعلن المجلس الاولمبي الآسيوي في بيان، أنه "بعد نقاش مفصل مع اللجنة الأولمبية الصينية واللجنة المنظمة لدورة الالعاب الآسيوية في هانغجو، قرر المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي اليوم تأجيل دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي كانت مقررة في هانغجو بالصين من 10 إلى 25 سبتمبر".

وأضاف أن الموعد الجديد للحدث القاري الذي يشارك فيه أكثر من عشرة آلاف رياضي "سيُعلن عنه في المستقبل القريب".

وتواجه الصين مؤخرًا موجة جديدة من الإصابات بفيروس كوفيد-19 ما أدى الى إغلاق العديد من المدن وحجز الملايين من السكان في منازلهم.