الخميس والجمعة.. حفل فرقة أوبرا القاهرة

تستعد فرقة أوبرا القاهرة، لتقديم حفلين متتاليين بمصاحبة عازفة البيانو مايا جفينيريا، وذلك تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى ومن إخراج هشام الطلي، في الثامنة مساء الخميس والجمعة 12، 13 مايو على المسرح الصغير .

يتضمن البرنامج مختارات من مسرحيات الاعمال الغنائية العالمية منها معك سأرحل، فكر في، دروب الحب، في كل مرة أنظر إليك، ماذا ستفعل بقية حياتك، نيويورك نيويورك، ليلة موسكو، لو أحببتك، طريقي، أشعر بالجمال، نجوم، سانتا لوتشيا، صوت الموسيقى، يا له من عالم رائع، كان بإمكاني أن أرقص طوال الليل . أداء إيمان مصطفى ،جولي فيظي، عبد الوهاب السيد، مصطفى محمد.

و نسرين رشدى، وليد كريم، تحية شمس الدين، داليا فاروق، تامر توفيق، إبراهيم ناجي، سلمى الجبالي، برهان الدين فاروق، أمينة خيرت، نورستا الميرغني، اسامة علي، رشا طلعت، أسامة جمال، إنجي محسن، عماد عادل، ليلى ابراهيم، جاكلين رفيق، عزت غانم وجيهان فايد .