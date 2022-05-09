عامر حسين: إيهاب جلال لم يضع شروطا لتدريب منتخب مصر

أكد عامر حسين، عضو اتحاد الكرة المصري ، أن إيهاب جلال مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لم يضع شروطا من أجل تولي تدريب منتخب مصر.

وقال عامر فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "ten": "لن نقبل بالتمثيل المشرف فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة وإيهاب جلال أكد على أن منتخب مصر قادر على التتويج باللقب".

وعن ملف مدرب المنتخب الأولمبي: "لم نحسم ملف مدرب المنتخب الأولمبي حتى الآن ومن المنتظر أن يستقر حازم إمام ومحمد بركات على المدير الفني خلال الفترة المقبلة".

وأضاف "إيهاب جلال لن يجري تغييرات على اختيارات اللاعبين فى المعسكر المقبل سواء فى المحليين والمحترفين، واعتقد ان اختيارات كيروش فى اخر معسكر ستكون متواجدة فى الفترة القادمة".

وأتم : "مباراة غينيا فى التصفيات ستقام على استاد القاهرة، ولم يكن هناك حديث حول تواجد حمد إبراهيم فى الجهاز الفني للمنتخب".