أسامة عرابي: وفاق سطيف انتحر أمام الأهلي.. والوداد تأهل للنهائي بنسبة 90%

أشاد أسامة عرابي نجم الكرة المصرية، بأداء فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، خلال مواجهة وفاق سطيف الجزائري، والتي انتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتابع عرابي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC ، الأهلي أهدر فوز تاريخي أمام الوفاق، كان من الممكن أن يسجل عدد أكبر من الأهداف، والمباراة كانت أسهل مما نتخيل.

وأضاف عرابي، الوفاق تأهل لمباراة نصف النهائي بتوفيق كبير خلال مواجهة الترجي التونسي في ربع النهائي، الفريق الجزائري يعاني من الأخطاء الدفاعية وخلص رصيده من التوفيق في مباراتي ممثل تونس".

وأكمل نجم الأهلي السابق، مدرب وفاق سطيف انتحر كرويًا أمام الأهلي، بعدما قرر مهاجمة المارد الأحمر مع بداية الشوط الثاني، رغم النقص العددي الذي عانى منه فريقه، أعتقد أن خبراته بالكرة الإفريقية قليلة، او أنه لا يعلم قيمة النادي الأهلي".

وعن فرص تأهل الأهلي للنهائي من الجزائر، قال، رباعية الأهلي أمام الوفاق مطمئنة لكن الأهلي أضاع العديد من الفرص، الأهلي يستطيع التسجيل بمرمى وفاق سطيف في الجزائر ومطقيًا الوفاق لن يتمكن من العودة بسبب فارق الإمكانيات بين الفريقين، وهذا لا يُعني أن يستهتر لاعبي الأهلي بالمباراة.

واختتم عرابي، الوداد وصل لنهائي افريقيا بنسبة 90% ومباراتي نصف النهائي ابتسمت للأفضل وهم الأهلي والفريق المغربي، وأتمنى أن يحقق الأحمر التتويج الثالث له بدوري الأبطال على التوالي".