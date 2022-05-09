مواعيد مباريات اليوم الأثنين 9 - 5 - 2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الإثنين 9- 5 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات الدوري المصري، فضلا عن مواجهة فيورنتينا ضد روما فى الدوري الإيطالي.
مواعيد مباريات الدوري المصري
إيسترن كومبانى X المقاولون العرب – الساعة 4 عصراً على قناة on time sport 1
فاركو X فيوتشر – الساعة 6:30 مساءً على قناة on time sport 2
طلائع الجيش X البنك الأهلى الساعة 9 مساءً على قناة on time sport 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
فيورنتيناX روما – الساعة 8:45 مساء
مواعيد مباريات الدوري التركي
انطاليا سبور X قونيا سبور – الساعة 7 مساء