مواعيد مباريات اليوم الأثنين 9 - 5 - 2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الإثنين 9- 5 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات الدوري المصري، فضلا عن مواجهة فيورنتينا ضد روما فى الدوري الإيطالي.

مواعيد مباريات الدوري المصري

إيسترن كومبانى X المقاولون العرب – الساعة 4 عصراً على قناة on time sport 1

فاركو X فيوتشر – الساعة 6:30 مساءً على قناة on time sport 2

طلائع الجيش X البنك الأهلى الساعة 9 مساءً على قناة on time sport 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

فيورنتيناX روما – الساعة 8:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

انطاليا سبور X قونيا سبور – الساعة 7 مساء