عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجزار يتابع تنفيذ مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام

عاصم الجزار وزير
عاصم الجزار وزير الاسكان

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لمشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، والذى يتم تنفيذه طبقاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتطوير مدينة سانت كاترين، الواقعة فى جنوب سيناء وسط سلسلة جبال، أشهرها جبل موسى، الذى كلم الله سبحانه وتعالى نبيه موسى عليه، أثناء عودته إلى مصر من مدين، وكذا جبل كاترين، وبه دير سانت كاترين الأثري، والذى يُعد أحد أقدم الأديرة على مستوى العالم.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن المشروع يهدف إلى إنشاء مزار روحانى على الجبال المحيطة بالوادى المقدس، وذلك فى ضوء المكانة العظيمة التى تتمتع بها مدينة سانت كاترين، وتمثل مقصداً للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وربط المدينة مع باقى المنطقة الساحلية الممتدة بين الطور وشرم الشيخ ودهب، موضحاً أن هذا الموقع الفريد من نوعه على مستوى العالم، والذى تجلى فيه المولى عز وجل، هو موقع مشترك لجميع أتباع الديانات السماوية الثلاث.

txt

ارتفاع الأجور إلى 236.1 مليار جنيه يوليو - فبراير 2021 - 2022

txt

الإسكان تطرح كراسة شروط المرحلة الأولى لمشروع درة الوادي بالخارجة..اليوم



وأشار وزير الإسكان، إلى أنه يجرى حالياً تنفيذ 14 مشروعاً لتطوير موقع "التجلى الأعظم" فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، حيث يتولى الجهاز المركزى للتعمير تنفيذ المشروعات، وبتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهناك فرق عمل من الوزارة تتابع تنفيذ تلك المشروعات بشكل مباشر، وتشمل (إنشاء مركز الزوار الجديد - إنشاء ساحة السلام - إنشاء النزل البيئي الجديد "الامتداد" - إنشاء الفندق الجبلي - تطوير النزل البيئي مصر سيناء - إنشاء المجمع الإداري الجديد - إنشاء المنطقة السكنية الجديدة بالزيتونة - تطوير المنطقة السياحية - تطوير وادي الدير - مشروع درء أخطار السيول - إنشاء شبكة الطرق والمرافق وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع بمسار المشاة الرئيسي بوادي الأربعين - تطوير منطقة إسكان البدو - تطوير مركز البلدة التراثية - إنشاء المنطقة السياحية الجديدة بالاسباعية)، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات لمعظم المشروعات، وتنفيذ أعمال المرافق والبنية الأساسية بنسب متقدمة.

أرض السلام موقع التجلى الأعظم سانت كاترين جنوب سيناء مزار روحانى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب.. ارتفاع تاريخي في الأسعار اليوم والجرام يتخطى 1300 جنيه

قصة وقف الشيخ محمد علي الطاروطي من الإذاعة.. ونقابة القراء تحوله للتحقيق

سعر الدولار فى مصر اليوم الاثنين 9-5-2022

سعر الذهب اليوم الأحد 8-5-2022

بعد ظهوره فى فيديو يعد نقودا.. ضبط متسول الإسكندرية

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم الاثنين على جميع الأعيرة |شاهد

بعد طلاق ياسمين صبري وأبو هشيمة.. سمية الخشاب تنشر صورها بالتايجر |شاهد

زعيم كوريا الشمالية يلقي بـ مسئول في حوض أسماك متوحشة

موضوعات متعلقة

الإسكان تطرح كراسة شروط المرحلة الأولى لمشروع درة الوادي بالخارجة..اليوم

التعاون الدولي توقع عددا من الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي.. اليوم

بدء إختبارات الفصل الدراسي الثاني بمدرسة مياه الشرب ببني سويف

لحاجزى دار مصر وجنة .. خطوات استلام الوحدة السكنية

ترشيحاتنا

لجنة العفو الرئاسي: إعداد قائمة من 900 شخص ورفعها للرئيس

يسبب الوفاة.. جمال شعبان يحذر من تناول المضاد الحيوي الكيفالسيورينز

فوج الخالدين وحكاية يوم النصر..هل أخطأت أوروبا بحق روسيا بعد حمايتها من خطر النازية قبل 75 عاما؟

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

زلزال 8 ريختر يضرب تايوان وتحذيرات من تسونامي

حدادا على الشهداء.. مذيعات القنوات الفضائية يظهرن بملابس سوداء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«قارئ القرآن لا يهان».. لماذا رفض الشيخ محمد رفعت تكفل أمراء بعلاجه من سرطان الحنجرة؟

حار ممطر مثير للأتربة.. الأرصاد الجوية تكشف عن طقس متقلب خلال الساعات المقبلة

10 أزواج في حياة لولا صدقى.. هل أوقعت دنجوان السينما المصرية رشدي أباظة في حبائلها؟

فارس السينما المصرية ومرشح الأوسكار.. هل مات صلاح الدين الأيوبي بسبب نباتات نادرة؟

فيديو

تحذير منظمة الغذاء.. ارتفاع أسعار ونقص الحبوب والقمح عالميا

لخصت كل شيء .. بماذا دعت السيدة زينب عندما جاءت مصر ؟

كرهت شخصيتها في مسلسل انحراف.. لوسي: بتعامل مع التمثيل بقلبي

آيتن عامر تطرح برومو أغنية خطافة الرجالة.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

احذروا كتب الصلابي مؤرخ الجماعة الإرهابية

مني أحمد

الانتخابات التشريعية.. هل تعيد الحياة للبنان

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ