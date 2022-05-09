اعتداء علي سفير روسيا في بولندا وقذفه بـ طلاء أحمر.. ومتظاهرون: قاتل

تعرض سفير روسيا في بولندا، سيرجي أندريف، اليوم الإثنين، للرش بـ “طلاء أحمر” ألقاه عليه متظاهرون معارضون للحرب في أوكرانيا، ما منعه من تكريم جنود الجيش الأحمر الذين لقوا حتفهم خلال الحرب العالمية الثانية في مقبرة في وارسو.

ووصل أندريف إلى مقبرة الجنود السوفييت لوضع الزهور في يوم النصر، الذي يمثل هزيمة ألمانيا النازية على يد الحلفاء.

وتم الاحتفال بالعطلة في الميدان الأحمر بموسكو.

ولدى وصوله إلى مقبرة الجنود السوفيت في العاصمة البولندية، التقى أندرييف بمئات النشطاء المعارضين للحرب الروسية في أوكرانيا.

وحمل المتظاهرون الأعلام الأوكرانية ورددوا له “فاشي” و”قاتل” فيما ارتدى بعضهم ملاءات بيضاء ملطخة بالدماء ترمز إلى الضحايا الأوكرانيين في حرب روسيا.

وشوهد أشخاص آخرون في حاشيته يتناثرون بما بدا أنه طلاء أحمر.