أحمد مجاهد يرد على اتهام مجلسه بالتقاعس عن طلب استضافة نهائي الأبطال

قال أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية السابقة بالاتحاد المصري للكرة، إن مجلس الجبلاية السابق، ليس مسئولا عن عدم تقدم مصر بطلب استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف أحمد مجاهد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن الموعد النهائي لتقديم طلب استضافة نهائي دوري الابطال كان يوم 28 فبراير، أى بعد انتخاب مجلس الادارة الحالي ".

وواصل : "الموعد النهائي لتقديم طلب الاستضافة هو 28 فبراير، والجمعية العمومية كانت يوم 5 فبراير، وبناءً عليه كان أمام المجلس فرصة لتقديم طلب الاستضافة، والجوابات متاحة في الاتحاد".

وأكمل مجاهد "ليس ضروريًا أن يتقدم نادي بطلب استضافة مباراة النهائي مثلما تردد، الأهم هو وجود طلب من اتحاد الكرة إلى وزارة الرياضة، بيراميدز طلب استضافة الكونفدرالية لكن هل اتحاد الكرة قدم هذا الطلب للوزارة أم لا ، لا أعرف، الأهم هو طلب اتحاد الكرة مثلما استضافت المغرب نهائي الموسم الماضي بدون وجود فريق في النهائي".