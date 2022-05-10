عامل ينهى حياة صديقه خلال مشاجرة بشبرا الخيمة

تخلص عامل من صديقه بطعنه عدة طعنات نافذة في جميع أنحاء الجسد في شبرا الخيمة أثر مشادة بينهما تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بطعن المجنى عليه عدة طعنات أودت بحياته.

وتم نقل جثة العامل إلى مستشفى ناصر العام وألقى القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

كانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة يفيد ورود بلاغ من أحد الأِشخاص بأنه أثناء نزوله من الشقة سكنه اكتشف أن باب شقة أحد جيرانه مقيم بذات العقار مفتوح ولدى دخوله الشقة لاستطلاع الأمر عُثر على جثته وبها عدة طعنات.

انتقلت الأجهزة الأمنية والمعاينة والفحص تبين أن الجثة لعامل بها عدة طعنات متفرقة بالجسم.

وتوصلت التحريات الى أن وراء إرتكاب الواقعة عامل مقيم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وتبين إصابته بسحجات بالرقبة وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأضاف أنه أثناء تواجده بمسكن المجنى عليه حدثت مشاجرة بينهما قام خلالها بالتعدى على المجنى عليه بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابته التى أودت بحياته ، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بالطريق العام وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.