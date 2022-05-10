عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عامل ينهى حياة صديقه خلال مشاجرة بشبرا الخيمة

صدى البلد

تخلص عامل من صديقه بطعنه عدة طعنات نافذة في جميع أنحاء الجسد في شبرا الخيمة أثر مشادة بينهما تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بطعن المجنى عليه عدة طعنات أودت بحياته.

وتم نقل جثة العامل إلى مستشفى ناصر العام وألقى القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

كانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة يفيد ورود بلاغ من أحد الأِشخاص بأنه أثناء نزوله من الشقة سكنه اكتشف أن باب شقة أحد جيرانه مقيم بذات العقار مفتوح ولدى دخوله الشقة لاستطلاع الأمر عُثر على جثته وبها عدة طعنات.

انتقلت الأجهزة الأمنية والمعاينة والفحص تبين أن الجثة لعامل بها عدة طعنات متفرقة بالجسم.

وتوصلت التحريات الى  أن وراء إرتكاب الواقعة عامل مقيم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وتبين إصابته بسحجات بالرقبة وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأضاف أنه أثناء تواجده بمسكن المجنى عليه حدثت مشاجرة بينهما قام خلالها بالتعدى على المجنى عليه بإستخدام سلاح أبيض  "مطواة" فأحدث إصابته التى أودت بحياته ، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بالطريق العام وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10-5-2022

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 10-5-2022

وماتت مارينا صلاح| القصة الكاملة لضحية الخطأ الطبي.. وكارثة حول أشعة "صبغة العيون"

انفصال البلوجر أحلام عادل عن زوجها بعد أسابيع من الزفاف الأسطوري

مارينا صلاح.. زوجة وأم دخلت المستشفى للكشف على عينها فخرجت جثة هامدة (القصة كاملة)

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10-5-2022 | فيديو

بعد وفاة مارينا صلاح.. التحقيق في بلاغ ضد مستشفى عيون شهير بالقاهرة

الجمهور هيرميك بالبيض.. ماذا دفع مجدي الهواري للهجوم القاسي على محمد صلاح ؟

ترشيحاتنا

الأسهم الأوروبية تعوض بعض خسائرها بعد عمليات بيع مكثفة

يطبعوا المقررات ويبيعوها لحسابهم| أستاذ جامعي: يجب حماية الكتب الورقية لمنع سرقتها

سنتواصل قريباً..عالم سابق في ناسا يفجر مفاجأة عن الكائنات الفضائية

بسبب خلافات مالية.. عاطل يشوه وجوه نساء أسرته بماء نار في الجيزة

مارينا صلاح .. أول تعقيب من نقابة الأطباء على الواقعة|والعقوبة المنتظرة

غرامة نصف مليون جنيه.. احذر إجراء بحوث طبية بالمخالفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السبب الحقيقي وراء غياب ملكة بريطانيا عن افتتاح البرلمان

بعد فوزها بالمركز الأول.. هل أعاق الحجاب زوبا عن احتراف الرقص؟

شاهد| السماء تصطبغ باللون الأحمر في الصين.. والسكان في ذعر

أنس جابر ترفض الخمر على خطى صلاح..وفيفا يغير البروتوكول من أجل الشناوي

فيديو

تفاصيل النصب على الفنانة هنا الزاهد وشقيقتها.. فيديو جراف

وجه منتفخ.. تفاصيل حالة بوتين الصحية| فيديو جراف

أبرز تصريحات رئيس مصلحة الشهر العقاري عن القانون الجديد.. فيديو جراف

تعرف على البيانات المطلوبة لتسجيل الملكبة بقانون الشهر العقاري الجديد.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

د/علاء الشال

كيف تقضي أجمل عشرين عاما في حياتك؟

خالد الشناوي

احذروا كتب الصلابي مؤرخ الجماعة الإرهابية

مني أحمد

الانتخابات التشريعية.. هل تعيد الحياة للبنان

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ