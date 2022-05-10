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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ أكثر من 17 ألف مشروع للشباب بالشرقية

مشروعك
مشروعك

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة  الإهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج " مشروعك" وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للإستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر.

 

وأشار إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج " مشروعك" مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة ، وأشار المحافظ إلى أهمية برنامج " مشروعك" فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة ، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأعلن محافظ الشرقية عن تنفيذ ١٧ ألف و ٤٢٢ مشروع ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك "،بتكلفة  ٢ مليار و ٨١٠ مليون و٩١ ألف جنيه ، لتوفر ٥٢ ألف و ٢٣٧ فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

وأوضح العربي الشبراوي  مدير "مشروعك" بالمحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع (تجارة سيراميك ، تجارة مفروشات ، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا .... وغيرها ).

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بشوارع الزقازيق

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ومدينة الزقازيق و حي أول وثان جاؤوا  في المركز الأول بإجمالي عدد مشروعات  تمت الموافقة عليها وصلت إلى  ٢٤٤٥ مشروع  بقيمة ٣٤١ مليون و ٨٤٩ ألف و ٨٤٥ جنيه ، يليه  في المركز الثاني مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات  تمت الموافقة عليها وصلت إلي  ٧٨٩ مشروع  بقيمة ٣٠٩ مليون و ٥٤٩ ألف و ٢٥٠ جنيه ، ويليه في المركز الثالث  مركز بلبيس بإجمالي عدد مشروعات  تمت الموافقة عليها وصلت إلي ١٢٨٨ مشروع بقيمة ٣٠٣ مليون و ٨٨٢ألف  جنيه و ٩٠٠جنيه .

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة>

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