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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين تستضيف مؤتمر الشرق الأوسط للبترول والغاز

البحرين
البحرين

تستضيف مملكة البحرين تحت رعاية الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط التاسع والعشرون للبترول والغاز (MPGC 2022) خلال الفترة 16 17 مايو 2022 .

 

وذلك بمشاركة عدد من كبار المسئولين في الشركات النفطية المحلية والإقليمية والعالمية من 25 دولة لمناقشة القضايا والتحديات الرئيسية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وأسواق النفط والغاز العالمية.

وقد ثمن وزير النفط الجهود المبذولة لانعقاد هذا المؤتمر في نسخته التاسعة والعشرون في مملكة البحرين الامر الذي يؤكد على ما تحظى به المملكة من سمعة ومكانة عالية ساهمت في استقطاب مختلف الفعاليات المتخصصة والمشاريع النفطية.

كما وجه شكره وتقديره للنخب المشاركة في الفعالية من الرؤساء التنفيذيين ورؤساء شركات النفط والغاز العالمية وكبار المسؤولين الحكوميين وصناع السياسات وتجار النفط العالميين وخبراء الطاقة والمحللين والمنظمات الرائدة في قطاع الطاقة في هذا الحدث العالمي، الذين سيناقشون مواضيع مهمة متخصصة منها أسواق الطاقة، تجارة الشرق الأوسط وتحول الأسعار، افاق تداول الغاز الطبيعي المسال، الوقود المستقبلي.

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