محافظ أسوان: مهلة أسبوع لإنهاء أعمال البنية الأساسية بالتجمع الثانى بالإسكان المتميز

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مهلة أسبوع لإنهاء كافة أعمال البنية الأساسية فى التجمع الثانى بحى اللوتس ( الإسكان المتميز ) للبدء فى تنفيذ أعمال الرصف واللاندسكيب وتشجير الحدائق حيث سيتم العمل فى المحور الأول بطول 1.5 كم ، وبعرض 16 متر ، فيما جارى العمل فى المحور الثانى بطول 2 كم ، وبعرض 18 متر ، بالإضافة إلى إنهاء أحد الطرق الداخلية بالتجمع الأول بطول 150 متر ، وبعرض 20 متر ، على أن يتم إنهاء جميع أعمال الإنشاءات والتشطيبات والمرافق العامة واللاندسكيب والحدائق للكومباوند بالكامل بنهاية العام الحالى بإجمالى 3120 وحدة سكنية .

جاء ذلك أثناء إجتماع متابعة الأعمال الجارية بحى اللوتس بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، بجانب مسئولى الجهات المختصة ، وقد أكد اللواء أشرف عطية على أنه بعد إنتهاء المهلة التى منحها لإنهاء أعمال البنية التحتية والرصف سيقوم بزيارة ميدانية للتجمعين الأول والثانى للوقوف على معدلات الإنجاز ، ومن بينها تركيب المصاعد الكهربائية طبقاً للتسكين الفعلى داخل العمارات السكنية ، مع ربط الشبكة الداخلية لمياه الشرب بالخط الرئيسى للمدينة ، بجانب إنهاء شبكات الكهرباء والإتصالات والغاز الطبيعى ، بالإضافة إلى تلافى الملاحظات التى تم رصدها سواء من الحاجزين أو المحافظ خلال جولاته الماضية بالحى .

ولفت أشرف عطية إلى أنه سيتم توجيه إنذار لإحدى الشركات المنفذه نظراً لتقاعسها وتأخرها فى معدلات التنفيذ ، كما سيتم إيقاف جميع الإستثمارات الخاصة بها بنطاق المحافظة ، لحين الإنتهاء من أعمال الإنشاءات والتشطيبات داخل 13 عمارة سكنية مخصصة لها .

وكان قد حذر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بسحب الأعمال من أى شركة مهما كان أسمها أو تبعيتها تقاعست فى معدلات تنفيذ مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " ، ولم تلتزم بالبرامج الزمنية المحددة والجودة المطلوبة ، لأنه ليس هناك أي شركة أو مقاول فوق المحاسبة وتطبيق الإجراءات العقابية عليه .

وشدد اللواء أشرف عطية بأننا لن نسمح بأى قصور أو تهاون حيث سيتم إستبعاد أى مسئول أو مدير مديرية أو هيئة أو شركة لم يلتزم قطاعه بتنفيذ المشروعات فى التوقيتات الزمنية المقررة ، ولم يتم إستغلال مقومات النجاح لديه من إمكانيات بشرية ومادية ، وخاصة أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات منذ إنطلاق مشروعات المبادرة والتى من أبرزها توفير قطع الأراضى والمساحات اللازمة للمشروعات المختلفة .