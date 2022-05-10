سحب الأعمال من الشركات والمقاولين المتقاعسين عن تنفيذ مشروعات حياة كريمة بأسوان

هدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بسحب الأعمال من أى شركة مهما كان أسمها أو تبعيتها تقاعست فى معدلات تنفيذ مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " ، ولم تلتزم بالبرامج الزمنية المحددة والجودة المطلوبة ، لأنه ليس هناك أي شركة أو مقاول فوق المحاسبة وتطبيق الإجراءات العقابية عليه .

وشدد اللواء أشرف عطيةعلى أنه لن يسمح بأى قصور أو تهاون وسيتم إستبعاد أى مسئول أو مدير مديرية أو هيئة أو شركة لم يلتزم قطاعه بتنفيذ المشروعات فى التوقيتات الزمنية المقررة ، ولم يتم إستغلال مقومات النجاح لديه من إمكانيات بشرية ومادية ، خاصة أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات منذ إنطلاق مشروعات المبادرة والتى من أبرزها توفير قطع الأراضى والمساحات اللازمة للمشروعات المختلفة .

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وخلال الإجتماع الذى حضره أحمد شعبان نائب المحافظ ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد ، بالإضافة إلى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ، ومديرى ومسئولى الجهات التنفيذية وجه اللواء أشرف عطية بتكثيف المرور الميدانى من قبل المسئولين المختصين على المشروعات لتحفيز العاملين للعمل بكل جدية وإتقان ، مع تشجيع الشركات والمقاولين الجادين بالإستعانة بهم فى تنفيذ أى مشروعات جديدة داخل قطاعات العمل العام المختلفة .

ولفت المحافظ إلى أن المواقع داخل عدد من قرى " حياة كريمة " أصبحت جاهزة لبدء تركيب شبكات الغاز الطبيعى والإتصالات ، وخاصة بعد إنهاء تركيب شبكات مياه الشرب والصرف الصحى داخلها ، وكشف محافظ أسوان بأنه تم الإنتهاء من 248 مشروع ، فيما جارى العمل في 964 مشروع ، بينما لم يتم البدء فى 1057 مشروع وذلك من إجمالى 2269 مشروع مستهدف تنفيذه داخل 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة بعد ضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية .

وتناول الإجتماع عرض الحلول السريعة والناجزة للتحديات والعقبات التى تعترض سير بعض المشروعات للإسراع بمعدلات الإنجاز بها والتى من أبرزها تقاعس بعض الشركات والمقاولين ، بجانب تعارض مسارات خطوط وشبكات الصرف الصحى ببعض القرى مع خط الديكوفيل والطرق الرئيسية ، أو طبيعة الأراضى الصخرية .

جانب من إجتماع متابعة مشروعات حياة كريمة بأسوان

جانب من إجتماع متابعة مشروعات حياة كريمة بأسوان