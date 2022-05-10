الوفد : دعوة الحوار الوطني تستهدف بناء الجمهورية الجديدة بمشاركة كل الفئات

أعلن حزب الوفد برئاسة الدكتور عبد السند يمامة قبول دعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب للحوار الوطني لجميع أطياف المجتمع وفى مقدمتها التيارات السياسية والحزبية والشبابية التى كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية.

ويؤكد حزب الوفد دعمه ومساندته لجميع القضايا التى تعلى من قيمة الوطن وتخدم أبناءه الكرام، كما يعلن البدء فورا فى العمل على كافة المحاور والملفات الخاصة بالحوار من أجل فتح مسارات للتفاعل المجتمعي حول كافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تستهدف بناء الجمهورية الجديدة بمشاركة جميع فئات المجتمع المصري.

