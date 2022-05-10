الظهور الأول لـ سامي.. تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الجونة في الدوري

أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا عن تشكيل الفريق لمواجهة الجونة في إطار الجوله ال ١٨ من بطولة الدوري المصري الممتاز علي ملعب المقاولون العرب .

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي :

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: محمد توني - سيف تقا – محمود البدري – شريف دابو

الوسط: محمد إبراهيم – محمود نبيل – كوامي بونسو

الهجوم: وينفول كوبينا – باسم مرسي – شادي حسين

بينما يتواجد على الدكة: محمد كوكو – عبد الله محمود – علاء عطاء – خالد صبحي – مصطفى بهاء – بلال السعيداني – إيفانز منساه – مصطفى ميسي – حمزة مجدي

يستضيف فريق سيراميكا كليوباترا منافسه الجونة اليوم علي ملعب المقاولون العرب في تمام الساعة السادسة والنصف ضمن منافسات الجولة ال١٨ من بطولة الدورى المصري الممتاز.

ويسعي نادي سيراميكا كليوباترا بقيادة أحمد سامي لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدورى المصري الممتاز .

وحرص الأستاذ طارق أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، المشرف العام على نادي سيراميكا كليوباترا، على متابعة مران الفريق الأخير أمس ، الاثنين، بأحد الملاعب الفرعية لاستاد الدفاع الجوي في التجمع الخامس، وذلك لشد أزر اللاعبين والجهاز الفني، في إطار استثمار الصحوة الأخيرة، وتحسن نتائج الفريق، من أجل استعادة سيراميكا كليوباترا لمكانته الطبيعية في جدول ترتيب الدوري.

مران سيراميكا كليوباترا الأخير

وخاض فريق سيراميكا كليوباترا مرانا قويا تحت قيادة الكابتن أحمد سامي، المدير الفني، تخلله تعليمات للاعبين من أجل الظهور بأفضل صورة والفوز على الجونة، وحصد النقاط الثلاثة في أول مباراة تحت قيادة الجهاز الفني الجديد.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد ١٨ نقطة.