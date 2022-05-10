طارق شوقي يكشف تفاصيل جديدة عن كراسة المفاهيم أثناء امتحانات الثانوية العامة

كشف الدكتور طارق شوفي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، آخر استعدادات الوزارة لامتحانات الثانوية العامة.



وقال طارق شوقي، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، إن امتحانات الثانوية العامة تبدأ يوم ٢٦ يونيو المقبل، وتم اعلان هذا الأمر في مؤتمر صحفي.

وأضاف الدكتور طارق شوفي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الطلاب يحضرون الامتحانات بالقلم فقط، وهناك كراسة يعتمدون عليه بدلا من الكتاب المفتوح ويتم نشره أيضا قبل الامتحانات بشهر تقريبا ويطلق عليها كتيب المفاهيم وتم عمله لكل مادة.

واوضح الدكتور طارق شوفي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن سيتم توفير كراسة مفاهيم بدلا من الكتاب أثناء امتحانات الثانوية العامة.