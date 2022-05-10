انفوجراف.. 8٪ ارتفاعا في عدد عقود الزواج بمصر خلال 2021

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع فيسبوك حول زيادة عقود الزواج في مصر خلال عام 2021.

وأوضح الانفوجراف أن عدد عقود الزواج عام 2021 بلغت 947.5 ألف عقد زواج، بنسبة ارتفاع 8% مقارنة بعام 2020.

وأشار الانفوجراف إلى أن محافظة القاهرة احتلت المرتبة الأولى في عقود الزواج بنحو 166.2 ألف عقد زواج، يليها كل من محافظة الجيزة بنحو 66.1 ألف عقد زواج، ومحافظة الدقهلية بنحو 62.3 ألف عقد زواج.

وجاء في المركز الرابع محافظة الشرقية وفِي المركز الخامس محافظة المنيا والمركز السادس محافظة الاسكندرية يليها البحيرة والغربية وسوهاج وقنا خلال العام 2021.