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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير العدل: إذا كانت الوحدة المطلوب تسجيلها ضمن عقار مرخص لا تحتاج إلى تصالح

وزير العدل
وزير العدل

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، اذا كانت الوحدة السكنية المطلوب تسجيلها ضمن عقار مرخص لا تحتاج إلى تصالح .


وأكد وزير العدل خلال استضافته ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، إذا كان هناك عقار مخالف لم يتم تسجيله حتى إتمام إجراءات التصالح، منوها ان احد طرق إنهاء التكدس هي استخدام 21 سيارة توثيق متنقلة تم توزيعها على 15 محافظة.

وأشار وزير العدل، انه سوف يتم الدفع بـ 20 سيارة أخرى سوف يتم توزيعها على المحافظات.

ولفت وزير العدل، ان الشكاوي قلت في الفترة الأخير ومنذ التطوير حدث تغير ايجابي . 

 


 

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