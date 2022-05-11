محمد شبانة: محمد إبراهيم يدخل حسابات منتخب مصر في مباراتي غينيا وإثيوبيا

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن دخول محمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا، حسابات منتخب مصر في مباراتي غينيا واثيوبيا، بتصفيات كاس الأمم الأفريقية، والمقرر لهما الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، الجهاز الفني للمنتخب الوطني حرص على التواجد في مباراة سيراميكا كليوباترا والجونة اليوم لمتابعة محمد إبراهيم الذي يحظى باهتمام كبير من الجهاز الفني الجديد للمنتخب قيادة إبراهيم جلال.

وأتم شبانة، المنتخب الوطني يستعد للدخول في معسكر يوم 30 مايو الجاري لخوض مباراتي غينيا واثيوبيا على أن يعقب المباراتين معسكر جديد مغلق يبحث فيه الجهاز الفني عن بعض مباراة ودية لم يتم الاستقرار عليها حتى الآن.

ونجح محمد إبراهيم في لفت الأنظار بشدة خلال مواجهة سيراميكا كلوباترا والجونة، من خلال صناعته 3 أهداف لفريقه في اللقاء.