محمود حليمو : إصابتي بالرباط الصليبي أوقفت انتقالي للزمالك

أكد محمود حليمو لاعب فريق سموحة، أن إصابته بالرباط الصليبي أوقفت انتقاله لنادي الزمالك بعد دخول إدارة الفريق الأبيض في مفاوضات جادة لضمه.

وتابع حليمو خلال وجوده ضيفًا ببرنامج بوكس تو بوكس، والذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على فضائية ETC، إدارة الزمالك تواصلت بشكل رسمي مع نادي سموحة من أجل ضمي، ووافقت على انتقالي للفريق الأبيض، لكن إصابتي بالرباط الصليبي أوقفت كل شىء.

وأكمل نجم سموحة، أثق في قدراتي على المشاركة أساسيًا في الأهلي .أو الزمالك حال انتقالي للقطبين، ولا أمانع الانتقال إلى أي منهم، اللعب للقطبين شرف لأي لاعب في الدوري الممتاز.

وتطرق حليمو للحديث عن بداياته، مؤكدًا أنه بدأ ممارسة كرة القدم في دورة بيبسي، ومنها انتقل إلى نادي النجوم في سن 13 عاماً، وشارك مع الفريق الأول لنجوم المستقبل في الدوري الممتاز، مشيرًا لمشاركته في كل مباريات الموسم مع نجوم المستقبل.

ونسب “حليمو” الفضل في اكتشافه إلى محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، مؤكدًا أنه تلقى عروضاً قبل رحيله إلى سموحة من أكثر من ناد، وأبرزهم الاتحاد السكندري، لكن المقابل المادي الكبير الذي عرضه فريقه الحالي، حسم انتقاله.