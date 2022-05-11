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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دون أي عوائق.. طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون امتحان اللغة العربية| فيديو

صدى البلد

أنهى طلاب الصف الأول الثانوي تأدية الجزء المقالي والإلكتروني في امتحان اللغة العربية وتمت الاجابة عليه تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم.

ورصدت عدسة صدى البلد آراء الطلاب في امتحان اللغة العربية اليوم، والتي جاءت أغلبها ردود فعل إيجابية حول سهولة الأسئلة وتضمنها مستوى الطالب المتوسط.

وقالت الطالبة آلاء خالد، إن الامتحان جاءت أسئلته مباشرة، وتمت تيسير كافة السبل دون أي عوائق في المدرسة.

وتابعت أميرة خليل، أنها أدت الامتحان بالطريقتين ورقيا والكترونيا بكل سهولة، مشيرة أنها لم تتلقى أي عوائق مع التابلت، وأن الاسئلة كانت في متناول الطالب المتوسط.

وأعربت مريم أسامة، عن أن الامتحان كانت اسئلته تحتاج للتفكير ولكنها لم تواجه صعوبات في الطريقة الالكترونية الحديثة، لأنه تم تدريبهم عليها من قبل.

وكان قد قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: تُعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجدول المرفق للعام الدراسي 2021/2022.

وأضاف وزير التربية والتعليم: سيؤدي الطلاب امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على فترتين في الفترة الأولى  يكون الامتحان فيها ورقيًا (أسئلة مقالية) وتمثل هذه الاسئلة نسبة (30%) من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية  يكون الامتحان فيها الكترونياً (اسئلة اختيار من متعدد) من خلال المنصة الإلكترونية، وتمثل نسبة الأسئلة فيها (70%) من درجة الامتحان

التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي الاول الثانوي الصف الأول الثانوى اللغة العربية وزير التربية والتعليم للعام الدراسي 2021 2022

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