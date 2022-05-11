الأوقاف: عرض سلسلة رؤية للنشء بمهرجان الشارقة القرائي للطفل

قالت وزارة الأوقاف إنها عرضت سلسلة "رؤية" للنشء بمهرجان الشارقة القرائي للطفل في دورته الثالثة عشرة، والذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب ما بين ١١ - ٢٢ مايو 2022م باكسبو الشارقة ، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بثقافة الطفل وبالتعاون مع وزارة الثقافة.



جدير بالذكر أن سلسلة "رؤية" للنشء تصدر بالتعاون بين الأوقاف والهيئة المصرية العامة للكتاب، وقد صدر منها ستة وعشرون إصدارًا عربيًّا ومترجمًا، وقد تنوعت المضامين المقدمة فيها ما بين مضامين دينية، واجتماعية، وعلمية وثقافية.



يأتي اهتمام وزارة الأوقاف بتقديم إصدارات خاصة بالأطفال لإيمانها الشديد بأن حاجة الطفل إلى التوعية والإرشاد في هذه المرحلة العمرية لا تقل أهمية عن حاجته إلى الطعام والشراب.