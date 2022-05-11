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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد مدهشة ..مشروب يحقق الشعور بالسعادة والراحة النفسية

الموز بالتمر
الموز بالتمر

كثير من الأشخاص يأكلون التمر بالموز فقط للاستمتاع بالطعم اللذيذ ، لكن لا يعرف الجميع فوائده الصحية، كلتا الثمار رائعة ومعروفة بإعطائها فوائد صحية قصوى والتي تعتبر مثالية لتعيش حياة صحية ورائعة في المستقبل.

كما يعد مشروب التمر بالموز والمكسرات مع إضافة الحليب والعسل من أكثر المشروبات التي يفضلها، فمو يحتوي على العديد من المصادر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم.

كما يفضل تناول مشروب التمر بالموز للأطفال للحصول على فوائده، كما أنه يزيد الوزن بشكل صحي وسليم.

 

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فوائد التمر بالموز

1. يحتوي التمر على ألياف عالية وهي مفيدة لتعزيز الهضم والمناعة.

2. يحتوي على حمض البانتوثينيك ، وهو جيد بما يكفي لتعزيز عملية التمثيل الغذائي ، وفقدان الوزن ، والجهاز العصبي ، وأكثر من ذلك.

3. يحتوي على فيتامين أ الذي يعمل على عجائب الشعر والبشرة.

4. البوتاسيوم مفيد للحفاظ على صحة العضلات والكالسيوم مفيد للأسنان والعظام.

أهم فوائد الموز:

1. الموز غني بالألياف والمغذيات التي تعتبر جيدة بما يكفي للحفاظ على الرفاهية العامة للمستهلك.

2. يريح حركة الأمعاء ، ويقلل من مشاكل المناعة المنخفضة ، ويدعم الهضم.

3. إنه مصدر عالي للبوتاسيوم الذي يجعل قلبك صحيًا ويقيك من الصدمات المفاجئة.

4. ينظم ضغط الدم والكوليسترول ودورة النوم.

5. هذا يمكن أن يحسن قوتك الإجمالية واحتياجاتك البدنية.

المصدر reviewmentor

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