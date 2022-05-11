عشان الامتحانات .. 10 أطعمة تزيد التركيز والذكاء

تعد فترة الامتحانات من أكثر الأوقات التى يحتاج خلالها الطلبة إلى تحسين الذاكرة وزيادة التركيز للتمكن من تحصيل جميع المعلومات .

واتفقت الأبحاث والدراسات العلمية على أن هناك مجموعة من الأطعمة التى تعمل على تحسين الذاكرة وزيادة التركيز.

عرض موقع “medicalnewstoday" أهم الأطعمة التى تزيد الذكاء والتركيز خلال فترة الامتحانات.

1. الأسماك الزيتية

تحتوي الأسماك الزيتية على أوميجا 3 التي يمكن أن تساعد في تعزيز صحة الدماغ وتحسين الذاكرة وزيادة التركيز منها الرنجة وسمك السالمون والسردين



2. الشوكولاته الداكنة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على الكاكاو الذي به مركبات الفلافونويد وهي نوع من مضادات الأكسدة وهى تحسن نمو الخلايا العصبية والأوعية الدموية في أجزاء من الدماغ تشارك في الذاكرة والتعلم.

3. التوت

مثل الشوكولاتة الداكنة ، تحتوي العديد من التوت على مضادات الأكسدة الفلافونويد وتشير الأبحاث إلى أن هذه قد تجعل التوت غذاءً جيدًا للدماغ.

المكسرات والبذور

المكسرات والبذور هي مصدر نباتي للدهون والبروتينات الصحية وأوميجا 3 وتحمي الخلايا من الإجهاد التأكسدي الذي تسببه الجذور الحرة.

5. الحبوب الكاملة

يعد تناول الحبوب الكاملة طريقة أخرى للاستفادة من تأثيرات فيتامين هـ حيث تكون هذه الحبوب مصدر جيد للفيتامينات والألياف

6 القهوة

القهوة معروفة بأنها تساعد على التركيز بالإضافة إلى أنه يزيد من قدرة الدماغ على معالجة المعلومات وتزيد الذكاء

7. الأفوكادو

يعتبر الأفوكادو مصدرًا صحيًا للدهون غير المشبعة وقد يدعم الدماغ ويزيد التركيز ويحسن الذكاء.



8. الفول السوداني

الفول السوداني من البقوليات ذات الخصائص الغذائية الممتازة وتحتوي على الكثير من الدهون غير المشبعة والبروتينات للحفاظ على مستويات طاقة الشخص مرتفعة طوال اليوم.

يوفر الفول السوداني الفيتامينات والمعادن الأساسية للحفاظ على صحة الدماغ ، بما في ذلك مستويات عالية من فيتامين E والريسفيراترول وله تأثيرات وقائية من السرطانات والالتهابات والأمراض العصبية مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون.

9. البيض

يستمتع الكثيرون بالبيض على الإفطار ، ويمكن أن يكون غذاءً فعالاً للدماغ.

10. البروكلي

البروكلي والخضروات الصليبية الأخرى غنية بالألياف ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي ويحتوي على فيتامين C وفلافونويد ، ويمكن أن تعزز مضادات الأكسدة هذه صحة دماغ الشخص.