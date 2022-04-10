تقوية الذاكرة .. تعرف على أهم فوائد التأمل |فيديو

تحدثت هند ونس، خبيرة الطاقة الحيوية عن أسس علم التأمل، قائلة، :" التأمل يعتبر خبرة ذاتية وفي ناس بتعرف توصلها بالممارسة زي أي حاجة بنمارسها عشان نتحسن فيها، متابعة :" بعد جلسة اليوجا بنقعد 5 دقايق نعمل فيهم عقد نية أو طلب ونركز فيهم كويس على النفس عشان نحافظ على تركيز مخنا في حاجة واحدة".

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "ست الستات" من تقديم الإعلامية دينا رامز والمُذاع على فضائية "صدى البلد"، :" كل لما وقت الممارسة بيزيد في التأمل بتزيد حالة التعمق فيه وأبسط حاجة نبدأ بالتركيز فيها هي النفس بعد كده ممكن الوقت نفكر في ذكر او اسم من اسماء الله الحسنى عشان نساعد مخنا يفصل عن الحياة اليومية".

وأكملت:" مع الممارسة المستمرة والمنتظمة يستطيع الإنسان أن يتصل بمشاعره الداخلية"، مشيرة إلى أن التأمل يساعد على تقوية الذاكرة والتخلص من المشاعر السلبية، مردفة أن شهر رمضان يعتبر فرصة رائعة للتأمل وخصوصًا قبل الفطار .



