ورقيا وإلكترونيا .. بدء امتحانات الصف الثاني الثانوي غداً

تبدأ غدا الخميس 12 مايو 2022 امتحانات الصف الثاني الثانوي في جميع محافظات الجمهورية وسط إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا
ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي غدا الخميس الموافق 12 مايو 2022 الامتحان في مادة اللغة العربية
وتستمر امتحانات الصف الثاني الثانوي حتى 26 مايو 2022،
وتعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي "إلكترونيًا" لأسئلة الاختيار من متعدد البالغ نسبتها 70% من اسئلة الامتحان و"ورقيا" للأسئلة المقالية البالغ نسبتها 30% من اسئلة الامتحان ، بلجان مراقبة ومؤمنة وفقا للجدول التالي:
الخميس 12 مايو 2022: اللغة العربية
الأحد 15 مايو 2022: تطبيقات الرياضيات + الجغرافيا
الثلاثاء 17 مايو 2022: اللغة الأجنبية الأولى
الخميس 19 مايو 2022: الجبر والتفاضل وحساب المثلثات
الاحد 22 مايو 2022: اللغة الأجنبية الثانية + الفيزياء + التاريخ
الثلاثاء 24 مايو 2022: الأحياء + الفلسفة والمنطق
الخميس 26 مايو 2022: الكيمياء + علم النفس والاجتماع
وتلقت المدارس الثانوية تعليمات مشددة من وزارة التربية والتعليم، بمنع الطلاب من دخول لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الإلكترونية بالموبايل.
وقالت المدارس الثانوية للطلاب: يمنع منعا باتا دخول أي طالب من باب اللجنة بحوزته موبايل لأي سبب من الأسباب حتى لو كان مغلقا، مشددة على أن الطالب الذي يخالف هذه التعليمات سيتحمل نتيجة مخالفته .
وأوضحت المدارس الثانوية للطلاب الممتحنين، أن حيازة التليفون المحمول - حتى وإن كان مغلقًا داخل لجنة الامتحان، يعتبر شروعًا في الغش وإخلالًا بنظام الامتحان ، وهو ما سيعرض الطالب للمساءلة القانونية.
وسبق أن أوضح وزير التربية والتعليم، أنه بالنسبة لـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، فستعقد إلكترونيا بالضوابط التالية:
- الامتحانات في لجان مؤمنة ومراقبة بإجراءات احترازية كاملة.
- %30 من الامتحان مقالي ورقيا و70% أسئلة الاختيار من متعدد إلكترونيا على التابلت.
- تعقد الامتحانات الإلكترونية في المدارس المجهزة خلال الفترة الصباحية.
- المدارس غير المجهزة يلحق طلابها على مدارس مجهزة في الفترة المسائية.
- تتولى المدرسة تشكيل لجان لتقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية.
- تقوم المدرسة بإعلان النتيجة بعد ورود درجات الطلاب في الامتحانات التي تمت إلكترونياً وتجميعها مع نتيجة امتحان الأسئلة المقالية، ويتم ذلك من خلال تشكيل لجنة للنظام والمراقبة بالمدرسة.
- يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب والمعلمين.
- مواد الهوية القومية تتولى المدارس الدولية عقدها داخل المدرسة ورقيا تحت إشراف الإدارة التعليمية وتعتمد نتائجها من الإدارات التعليمية.
- لا يسمح بدخول كتاب ورقي أو ملازم في لجنة الامتحان، وسيتم الاكتفاء بورقة مفاهيم توزع مع كل امتحان.
- منصة الامتحان لن تسمح بتصفح المصادر الإلكترونية لمنع الغش الإلكتروني وضمان تكافؤ الفرص.