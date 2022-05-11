ورقيا وإلكترونيا .. بدء امتحانات الصف الثاني الثانوي غداً

تبدأ غدا الخميس 12 مايو 2022 امتحانات الصف الثاني الثانوي في جميع محافظات الجمهورية وسط إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي غدا الخميس الموافق 12 مايو 2022 الامتحان في مادة اللغة العربية

وتستمر امتحانات الصف الثاني الثانوي حتى 26 مايو 2022،

وتعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي "إلكترونيًا" لأسئلة الاختيار من متعدد البالغ نسبتها 70% من اسئلة الامتحان و"ورقيا" للأسئلة المقالية البالغ نسبتها 30% من اسئلة الامتحان ، بلجان مراقبة ومؤمنة وفقا للجدول التالي:

الخميس 12 مايو 2022: اللغة العربية

الأحد 15 مايو 2022: تطبيقات الرياضيات + الجغرافيا

الثلاثاء 17 مايو 2022: اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 19 مايو 2022: الجبر والتفاضل وحساب المثلثات

الاحد 22 مايو 2022: اللغة الأجنبية الثانية + الفيزياء + التاريخ

الثلاثاء 24 مايو 2022: الأحياء + الفلسفة والمنطق

الخميس 26 مايو 2022: الكيمياء + علم النفس والاجتماع

وتلقت المدارس الثانوية تعليمات مشددة من وزارة التربية والتعليم، بمنع الطلاب من دخول لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الإلكترونية بالموبايل.

وقالت المدارس الثانوية للطلاب: يمنع منعا باتا دخول أي طالب من باب اللجنة بحوزته موبايل لأي سبب من الأسباب حتى لو كان مغلقا، مشددة على أن الطالب الذي يخالف هذه التعليمات سيتحمل نتيجة مخالفته .

وأوضحت المدارس الثانوية للطلاب الممتحنين، أن حيازة التليفون المحمول - حتى وإن كان مغلقًا داخل لجنة الامتحان، يعتبر شروعًا في الغش وإخلالًا بنظام الامتحان ، وهو ما سيعرض الطالب للمساءلة القانونية.

وسبق أن أوضح وزير التربية والتعليم، أنه بالنسبة لـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، فستعقد إلكترونيا بالضوابط التالية: