أحمد شاهين: حصول مصر للطيران على شهادة أياتا يجذب شركات الأدوية الكبرى

قال أحمد شاهين، رئيس مجلس إدارة مصر للطيران للشحن الجوى، إن مصر للطيران انضمت إلى "أياتا" للشحن الجوي والشحن منذ فترة، لافتاً إلى أن الانضمام لـ "أياتا" يحتاج إلى شهادة للتعامل مع البضائع شديدة الحساسية بالنسبة للحرارة مثل الأدوية والكيماويات واللقاحات.

وأضاف “شاهين”، خلال حواره ببرنامج “من مصر”، المذاع على فضائية “سى بى سى”، أن الحصول على شهادة" أياتا" تصريح بنقل اللقاحات والأدوية.

وأشار رئيس مجلس إدارة مصر للطيران للشحن الجوى، إلى أن حصول مصر للطيران على شهادة "أياتا" يسمح لشركات الأدوية الكبرى بالقدوم لمصر لنقل الأدوية واللقاحات والبضائع.

وتابع رئيس مجلس إدارة مصر للطيران للشحن الجوى، أن هذه الشركة تتعامل مع الخضروات أيضاً بحساسية شديدة وحرفية عالية، وهو ما يجعل الشركات الكبرى تقدم على مصر للطيران وتصبح هى الشركة المفضلة لديهم.