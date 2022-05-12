عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ببورسعيد.. محاضرات عن أسس التصوير السينمائي ضمن فعاليات قصور الثقافة

صدى البلد

تواصل الهيئة العامة لـ"قصور الثقافة" برئاسة المخرج هشام عطوة، فعاليات "ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك" والتي يشرف عليها الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية، حيث عقدت اليوم 
بقصر ثقافة بورسعيد محاضرة بعنوان "أساسيات الإنتاج السينمائي" للدكتور ضياء الدين جابر، والذى تحدث عن العملية الإنتاجية للأعمال السينمائية والتى تعد المحرك الرئيسي للعملية السينمائية باعتبارها المسؤوله عن تجهيز للفيلم للعرض الجماهيرى مرورا بمرحلة دراسة الجدوى والتخطيط والتصوير.

كما تحدث عن دور المنتج السينمائي المسئول عن تسويق الفيلم السينمائي وحصاد أرباحه باعتباره مالك الفيلم، لذا يجب أن يوفر كافة التزامات الفيلم بدون مبالغة أو إخلال لتحقيق أكبر أرباح بمصروفات قليلة.
 

خاص|في ذكرى ميلاد الغيطاني..الكاتب الصحفي طارق الطاهر يتحدث عن تفاصيل اللقاء الأول

مكتبة الإسكندرية تفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب




موجة ضوئية

أعقبها محاضرة لمدير التصوير زايد نايف بعنوان "اساسيات التصوير السينمائي"،حيث شرح مفهوم بعض المصطلحات مثل عمق الميدان وأهميتة للصورة، وكذلك أهمية الإضاءة ومدى تأثيرها على جودة الصورة، كما  أشار لأهمية الإضاءة فى التصوير والتى تتوقف على تقنية التصوير والفرق بين  المحترفين والهواة، حيث يتوقف مدى  نقاء الصورة على درجة اللون الأبيض الذى يساعد على إنتاج صورة جيدة والذى تعتمد على شدة الضوء، وطول الموجة الضوئية، ودرجة حرارة اللون، كما تحدث عن أنواع العدسات، و أوضح الفرق بين العدسة قصيرة المدى والتى تنتج صورة مبالغه فى المنظور، كما تبدو الأجسام القريبه من العدسة أكبر من حجمها، كما تبدو حركة الأجسام اسرع، بينما العدسة طويله المدى ذات نظره ضيقه التى تضغط المسافه بين الأشياء مما تعمل على ضغط المنظور.
اما العدسات متوسطة البعد البؤرى هى ما تمثل نظرة عين الإنسان.

كما أكد أن اختيار نوع العدسة المراد استخدامها  يتوقف على رؤية المخرج المراد توصيلها، كما أوضح أن  فتحة الديافراجم هى الأداة المسئولة عن مدى تعريض الضوء والعلاقة العكسية بين رقم العدسة وفتحة الديافراجم، واختم اليوم بعرض فيلم"امين" لتدريب الدارسين على مشاهد تصوير الفيلم والزوايا المستخدمه لإبراز جمال المشاهد وكذلك الحالة النفسية وأجواء احداث المشهد.

قصور الثقافة بورسعيد سينما الهيئة العامة لقصور الثقافة قصر ثقافة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجبتش إزازة خمرة.. قصة طلاق البلوجر "أحلام عادل" وأغرب سبب للانفصال

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10-5-2022

رؤيا منامية.. قصة تنبؤ الشهيدة شيرين أبو عاقلة بوفاتها

أول ظهور لـ أبو هشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري | شاهد

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 11-5-2022

الشرطة كانت هاتقبض عليها بالمكسيك.. لماذا يهاجم الجمهور مايان السيد وكيف ردت؟|صور

كريم النبوى توأم نور.. يهوى كرة القدم ولا يفكر في التمثيل.. صور

القوات المسلحة: التحفظ على جثث القتلى التكفيريين لحين تسليمهم إلى ذويهم

موضوعات متعلقة

سامح شكري يزور مقر منظمة الإيسيسكو في الرباط

أسباب عزوف الجماهير عن الندوات الشعرية ..ندوة بثقافة السنبلاوين

غدا.. حفل جديد للفرقة القومية للفنون الشعبية بقبة الغوري في الأزهر

الديكور والتصوير بمشروع السينما بين يديك بقصر بورسعيد

دور الخيال في المنتج الأدبي .. محاضرة بقصر ثقافة السويس

خاص|في ذكرى ميلاد الغيطاني..الكاتب الصحفي طارق الطاهر يتحدث عن تفاصيل اللقاء الأول

مكتبة الإسكندرية تفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب

الأحد المقبل.. 6 مترجمات واعدات في منتدى ثقافة وإبداع

ترشيحاتنا

زيلينسكي يشدد على ضرورة استعادة كافة الأراضي الأوكرانية

في عيد ميلادها.. تعرف على أول أجر لعفاف راضي

أجهزة آي بود القديمة تباع على موقع eBay بالآف الدولارات

عروس تطرح عريسها أرضا أمام المعازيم في ليلة الزفاف بتركيا

هل يجوز إخراج الصدقة بنية تيسير الزواج أو قضاء حاجة..اعرف الرأي الشرعي

اندلاع حريق بطائرة صينية بعد خروجها عن المدرج.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة: مقتل 23 تكفيرياً بشمال سيناء واستشهاد 5 من قوات إنفاذ القانون

الشيطان صفق لها.. كيف أقنعت امرأة زوجها العرفي بقتل عشيقها والتمثيل بجثته؟

بريانكا شوبرا المثيرة للجدل.. ملكة جمال بوليوود تخطف التريند..ما قصتها؟

الشرطة كانت هاتقبض عليها بالمكسيك.. لماذا يهاجم الجمهور مايان السيد وكيف ردت؟|صور

فيديو

الرئيس طالبنا بتطوير المنظومة القضائية وتحسين الخدمات .. أبرز تصريحات وزير العدل..فيديوجراف

رامي الطمباري: مسلسل انحراف ناقش قضايا حراقة.. والمخدرات تخلق عالما موازيا

يدرس في أمريكا ولا يهوى الفن.. شقيق نور النبوي التوأم

أزمة مباراة الأهلي والوداد.. هل تنجح حملة كشف فساد الكاف؟.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ