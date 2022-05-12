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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي ممر الشيخ خميس بباب الخلق يشكون من انتشار الكلاب الضالة

صدى البلد

أرسل القارئ أحمد فرو شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار الكلاب الضالة.

 

وقال فرو  في شكواه نعاني  نحن سكان  ممر الشيخ خميس أمام حراز العطار  في منطقة باب الخلق من انتشار الكلاب الضالة وانتشارها بشكل كبير مما تتسبب في الرعب للسكان وخاصة الأطفال.


واضاف أنه توجد أعداد كبيرة من الكلاب في المنطقة والتي أصبحت  عائق للسكان للنزول بعد المغرب .


وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.


التواصل مع الشاكي علي الرقم التالي 
٠١١٠٤٩١٨٨٧٣

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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