الإمارات.. السلامة الغذائية تدعو إلى اتخاذ الاحتياطات للتعامل مع التقلبات الجوية



دعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية المزارعين ومربي الثروة الحيوانية إلى اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للتعامل مع التقلبات الجوية المتقلبة والعواصف الرملية والرياح الشديدة، وتوخي الحذر والحيطة لتجنب مخاطرها على المزرعة والعزبة والعمال والمحاصيل.

وأكدت أبوظبي للزراعة من خلال رسائل توعوية للمزارعين خطورة التقلبات الجوية التي تمثل تحدياً كبيراً للمزارعين، مما قد يترتب عليها أخطار جسيمة تهدد المحاصيل الزراعية وسلامة العمال.

وحدد الهيئة مجموعة من النصائح والإرشادات الفنية الواجب اتباعها خلال التقلبات الجوية، ومنها أهمية التأكد من وسائل تصريف المياه في المزرعة لضمان تصريف مياه الأمطار بشكل جيد لتفادي غمرها للمزروعات بما يهدد سلامة المحصول، وعدم ترك أدوات الزراعة وغيرها في مهب الرياح لعدم تطايرها وإلحاق الأذى بالمزروعات أو البيوت المحمية.