تموين الإسكندرية: توريد 12 ألف طن من القمح منذ بداية الموسم

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية توريد ١١٧٨٩.٧٣٥ طن وذلك منذ بداية موسم توريد محصول القمح ثالث أيام عيد الفطر المبارك وحتى أمس الأربعاء، وذلك في جميع المواقع التخزينية بالمحافظة وهي 4 صوامع و 3 بناكر مجهزة لتوريد القمح، في برج العرب والكنج مريوط، والعامرية.

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وقد أشاد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالدور الفعال الذي تقوم به اللجان المتخصصة من مديرية تموين الإسكندرية برئاسة محمد سعد الله مدير مديرية التموين ، والجهات المختلفة لتحديد نوعية القمح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، لافتاً إلى أن عمليات توريد القمح تسير بدون أية مشاكل ودون عقبات.

وأكد الشريف، أن الدولة تبذل أقصى جهدها لتوفير مخزون استراتيجي آمن، مشيرا إنه تم توجيه جميع المديريات المسئولة عن عملية توريد القمح إلى اتخاذ كافة التدابير لتوريد القمح، حيث يعد القمح من أهم المحاصيل الزراعية التي يهتم عدد كبير من الفلاحين بزراعتها هذا العام، فهو المصدر الرئيسي لرغيف الخبز، وهو المحصول الاستراتيجي يحظى بالأولوية القصوى من الاهتمام والمتابعة لأنه مرتبط برغيف العيش.

من جانبه، أكد سعد الله، على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تسهيل توريد القمح في كافة المواقع المحددة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة، مشيرا إلى أنه تم تقديم كافة أشكال وصور الدعم والتيسيرات على المزارعين لاستقبال القمح بشكل منتظم مع التأكيد على استلام القمح المطابقة للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعة.