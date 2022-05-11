التحفظ على سيارتين لنقل مخلفات الأتربة والردم بدون غطاء على دائري الإسكندرية

رصدت الإدارة العامة للمتابعة بمحافظة الإسكندرية، تحت إشراف اللواء أحمد حبيب، المشرف العام، وأحمد عبد المجيد مدير عام الإدارة، سيارتي نقل لمخلفات الأتربة والردم بالطريق الدائري، بدون غطاء، ومخالفة لطرق النقل، وعلى الفور تم التحفظ عليها.

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يأتي هذا في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف أعمال الرصد الميداني والمتابعة اللحظية لضبط المخالفات على مستوى الأحياء.

وأوضح أحمد عبد المجيد أنه عقب رصد السيارتين المخالفتين والتحفظ عليهما بمعرفة الإدارة العامة للمتابعة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، تم التنسيق مع إدارة الرصد البيئي بالمحافظة برئاسة المهندسة رشا شوقي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة نحو تحرير المحاضر والغرامات المقررة.