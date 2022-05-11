عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التحفظ على سيارتين لنقل مخلفات الأتربة والردم بدون غطاء على دائري الإسكندرية

سيارة نقل لمخلفات
سيارة نقل لمخلفات الأتربة والردم بالطريق الدائري

رصدت الإدارة العامة للمتابعة بمحافظة الإسكندرية، تحت إشراف اللواء أحمد حبيب، المشرف العام، وأحمد عبد المجيد مدير عام الإدارة،  سيارتي نقل لمخلفات الأتربة والردم بالطريق الدائري، بدون غطاء، ومخالفة لطرق النقل، وعلى الفور تم التحفظ عليها.

اقرأ أيضًا:

تعاون مع السفارة الألمانية.. انطلاق فعاليات مبادرة التوعية بالتغييرات المناخية في الإسكندرية

يأتي هذا في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف أعمال الرصد الميداني والمتابعة اللحظية لضبط المخالفات على مستوى الأحياء.

وأوضح أحمد عبد المجيد أنه عقب رصد السيارتين المخالفتين والتحفظ عليهما بمعرفة الإدارة العامة للمتابعة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، تم التنسيق مع إدارة الرصد البيئي بالمحافظة برئاسة المهندسة رشا شوقي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة نحو تحرير المحاضر والغرامات المقررة.

الاسكندرية محافظة الاسكندرية محافظ الاسكندرية الطريق الدائرى اللواء محمد الشريف سيارة نقل ضبط المخالفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري: التحفظ على جثث القتلى التكفيريين لحين تسليمهم إلى ذويهم

مجبتش إزازة خمرة.. قصة طلاق البلوجر "أحلام عادل" وأغرب سبب للانفصال

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 11-5-2022

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10-5-2022

أول ظهور لـ أبو هشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري | شاهد

القوات المسلحة: مقتل 23 تكفيرياً بشمال سيناء واستشهاد 5 من قوات إنفاذ القانون

شيرين أبو عاقلة.. شاهد| لحظة استشهاد أشهر صحفية فلسطينية برصاص الاحتلال

انفصال البلوجر أحلام عادل عن زوجها بعد أسابيع من الزفاف الأسطوري

موضوعات متعلقة

طرح عمليات حق انتفاع بـ مطاعم وشواطئ في مزايدات علنية بالإسكندرية

أحمد الوكيل: الإسكندرية تمثل بوابة التعاون المصري الأوروبي دائم النمو

افتتاح المؤتمر التاسع للبحوث والابتكارات لطلاب البكالوريوس بجامعة الإسكندرية

22 مايو.. انطلاق حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا بالإسكندرية

تعاون مع السفارة الألمانية.. انطلاق فاعليات مبادرة التوعية بالتغييرات المناخية في الإسكندرية

غلق منشأة طبية ورفع 23 حالة إشغال بحملة سط الإسكندرية

هزار بنات وراء واقعة قص شعر طالبة داخل مدرسة دولية

وليد عرفات يحفز لاعبي سموحة بمضاعفة مكافآت الفوز قبل ديربي الإسكندرية

ترشيحاتنا

ضبط وإعدام 3 أطنان لحوم ودواجن وكبدة غير صالحة للاستهلاك بالجيزة ..شاهد

بسبب نقص الإمدادات.. فولكس فاجن تؤجل تسليم السيارات الكهربائية الجديدة لعام 2023

رويترز: هجوم إلكتروني من موسكو سبق غزو روسيا لـ أوكرانيا بدقائق

هولندا تؤيد موقف المغرب تجاه قضية الصحراء

ضربة قوية لموسكو.. احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية تتراجع إلى مستوى قياسي

وزيرة التجارة التونسية: نسعى للاستفادة من تجربة مصر الاقتصادية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة: مقتل 23 تكفيرياً بشمال سيناء واستشهاد 5 من قوات إنفاذ القانون

الشيطان صفق لها.. كيف أقنعت امرأة زوجها العرفي بقتل عشيقها والتمثيل بجثته؟

بريانكا شوبرا المثيرة للجدل.. ملكة جمال بوليوود تخطف التريند..ما قصتها؟

الشرطة كانت هاتقبض عليها بالمكسيك.. لماذا يهاجم الجمهور مايان السيد وكيف ردت؟|صور

فيديو

القوات المسلحة: مقتل 23 تكفيرياً بشمال سيناء واستشهاد 5 من قوات إنفاذ القانون

بسنت النبراوي:لم أتنمر على أهل الشرقية وحاولت الحفاظ على لهجتهم من الاندثار

نشرة الأخبار.. صدمة بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة.. وتفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم

رد فعل والديها.. الحكم في قضية بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ