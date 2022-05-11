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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعاون مع السفارة الألمانية.. انطلاق فاعليات مبادرة التوعية بالتغييرات المناخية في الإسكندرية

جانب من كبار الحضور
جانب من كبار الحضور في مهرجان مناخي بالاسكندرية

انطلقت فعاليات "شباب من أجل الأخضر" للتوعية بالتغيرات المناخية بالتعاون مع السفارة الألمانية ومديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية،  تحت رعاية دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

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تناول المهرجان أزمة التغييرات المناخية ونشر الوعي الببئي وقضايا المناخ بين أوساط الشباب، وهي المبادرة التي تنفذها الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني برئاسة الدكتور احمد عفيفي من خلال الإدارة العامة للتعليم المدني والقيادات الشبابية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية برئاسة الدكتور صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية وذلك بمركز شباب الشلالات بمحافظة الاسكندرية.

حضر فعاليات المهرجان السفير فرانك هارتمان السفير الالماني بالقاهرة والوفد المرافق له، وعدد من ممثلي الوكالة الالمانية للتعاون الدولي، وممثلي الاتحاد الاوروبي، بحضور لفيف من القيادات بالوزارة وبمشاركة ٨٣٥ شاب وفتاة، وسط اجراءات احترازية لجائحة كورونا. 


بدأت الفعاليات بحضور المشاركين والتوقيع علي استمارات الحضور والتاكد من احتياطات الامان لكوفيد 19، ثم كلمة وزير الشباب والرياضة عبر تقنية فيديو الكونفرنس، وكلمة السفير الالماني وكلمات افتتاحية موجهة من ممثلي الجهات الداعمة والمنفذه للحدث.

وتضمنت فعاليات المهرجان تنظيم مسابقة "القائمة" والتي يتم من خلالها حث الشباب علي عمل عدة انشطة مرتبطة بالمناخ في اقل وقت، بخلاف عرض المبادرات المختلفة ونتائجها التفاعلية. 


يذكر أنه تم الاتفاق علي تقييم البرنامج واختيار افضل المبادرات الشبابية في هذا المجال في خطوة يعقبها تعميم البرنامج علي مستوي مراكز الشباب في مختلف المحافظات كمشروع مستدام خلال الفترة المقبلة ، بالاضافة الي ان مصر بصدد استضافة مؤتمر دول اطراف المناخية cop27 
قام بتنظيم الحدث فريق متطوعي المديرية ًOVD  

الاسكندرية الاتحاد الأوروبي محافظة الاسكندرية وزير الشباب وزير الشباب والرياضة التغيرات المناخية الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

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