هدوء أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.. وتراجع اليورو والإسترليني

شهدت أسعار صرف الدولارهدوءا حذرا مقابل الجنيه المصرى في مستهل تعاملات اليوم، الخميس، بعد تراجعه أمس، الأربعاء، في ختام التعاملات 9 – 11 قرشا شراءً وبيعا، كما شهدت أسعار العملات العربية هدوءا نسبيا في الوقت الذي سجلت في العملات الأجنبية تراجعا ملحوظا في معظم البنوك العاملة في مصر.

وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، شهد سعر صرف الدولار هدوءا اليوم ليسجل 18.34 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجارى الدولي 18.35 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعارالسوق بالجنيه المصرى أمام الدولار 18.31 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، ما زالت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تلقى بظلالها على أسواق المال والمصارف الدولية، حيث سجلت العملة الاوروبية اليوم تراجعا ما بين 2 – 8 قروش، وذلك بعد تراجعها أمس 12 – 20 قرشا شراءً وبيعا في البنوك الحكومية والخاصة.

وسجلت العملة الأوروبية "اليورو" في البنك الأهلي وبنك مصر تراجعا، لتصبح 19.24 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع، وفي البنك التجارى الدولي، سجلت العملة الأوروبية تراجعا، لتصبح 19.26 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعارالسوق بالجنيه المصرى أمام اليورو 19.31 جنيه للشراء، 19.45 جنيه للبيع، كما شهد سعر صرف الجنيه الاسترليني تراجعا ملحوظا ما بين 18 – 24 قرشا شراءً وبيعا، وذلك بعد تراجعه أمس 21 – 21 قرشا في البنوك الحكومية والخاصة.

ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل سعر الاسترليني اليوم تراجعا ليصبح 22.34 جنيه للشراء، و22.55 جنيه للبيع جنيه.

وفي البنوك الخاصة، سجل الجنيه الاسترليني في البنك التجارى تراجعا، ليصبح 22.36 جنيه للشراء و22.58 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام الجنيه الإسترليني 22.63 جنيه للشراء و22.79 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، شهدت أسعار صرف الريال السعودي في البنك الأهلي وبنك مصر هدوءا، ليسجل اليوم 4.88 جنيه للشراء و4.90 جنيه للبيع.

وشهدت أسعار صرف الدينار الكويتي هدوءا، ليسجل اليوم 57.51 جنيه للشراء و59.96 جنيه للبيع.

وشهد الدرهم الإماراتي هدوءا، وسجل اليوم 4.99 جنيه للشراء و5.00 جنيه للبيع.

كان البنك المركزي المصري أعلن عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى نحو 37.123 مليار دولار بنهاية أبريل 2022، مقابل 37.082 مليار دولار بنهاية مارس 2022، بزيادة قدرها قدره 41 مليون دولار.