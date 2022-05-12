السهل الممتنع.. آراء طلاب الصف الثاني الثانوي في امتحان اللغة العربية| فيديو

أنهى طلاب الصف الثاني الثانوي تأدية الجزء المقالي والالكتروني في امتحان اللغة العربية والذي تمت الاجابة عليه تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم.

ورصدت عدسة صدى البلد آراء الطلاب في امتحان اللغة العربية اليوم، والتي جاءت أغلبها ردود فعل إيجابية حول سهولة الاسئلة وتضمنها مستوى الطالب المتوسط.

وقالت الطالبة هدير أحمد، إن الامتحان كانت أسئلته تحتاج إلى التفكير، ولكنه في مستوى الطالب المتوسط، ولم تواجه أي مشاكل في النظام الحديث الالكتروني.

وتابعت حنين جلال، أن الامتحان سهل وكانت هناك تسهيلات لكافة السبل من خلال المدرسة ووزارة التربية والتعليم، وأعربت عن سعادتها بامتحان اللغة العربية وسهولته.

وأعربت شيماء علي، أن الامتحان اليوم جاءت أسئلته في المتناول، ولم تواجه أي مشاكل في حل أجزاء الامتحان والتي كانت شاملة تتضمن المنهج بالكامل.

وكان قد قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: تُعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجدول المرفق للعام الدراسي 2021/2022.

وأضاف وزير التربية والتعليم: سيؤدي الطلاب امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيًا (أسئلة مقالية) وتمثل هذه الاسئلة نسبة (30%) من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونياً (اسئلة اختيار من متعدد) من خلال المنصة الإلكترونية، وتمثل نسبة الأسئلة فيها (70%) من درجة الامتحان