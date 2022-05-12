عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

السهل الممتنع.. آراء طلاب الصف الثاني الثانوي في امتحان اللغة العربية| فيديو

أرشيفية ـ امتحانات
أرشيفية ـ امتحانات

أنهى طلاب الصف الثاني الثانوي تأدية الجزء المقالي والالكتروني في امتحان اللغة العربية والذي تمت الاجابة عليه تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم.

ورصدت عدسة صدى البلد آراء الطلاب في امتحان اللغة العربية اليوم، والتي جاءت أغلبها ردود فعل إيجابية حول سهولة الاسئلة وتضمنها مستوى الطالب المتوسط.

وقالت الطالبة هدير أحمد، إن الامتحان كانت أسئلته تحتاج إلى التفكير، ولكنه في مستوى الطالب المتوسط، ولم تواجه أي مشاكل في النظام الحديث الالكتروني.

وتابعت حنين جلال، أن الامتحان سهل وكانت هناك تسهيلات لكافة السبل من خلال المدرسة ووزارة التربية والتعليم، وأعربت عن سعادتها بامتحان اللغة العربية وسهولته.

وأعربت شيماء علي، أن الامتحان اليوم جاءت أسئلته في المتناول، ولم تواجه أي مشاكل في حل أجزاء الامتحان والتي كانت شاملة تتضمن المنهج بالكامل.

وكان قد قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: تُعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجدول المرفق للعام الدراسي 2021/2022.

وأضاف وزير التربية والتعليم: سيؤدي الطلاب امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على فترتين في الفترة الأولى  يكون الامتحان فيها ورقيًا (أسئلة مقالية) وتمثل هذه الاسئلة نسبة (30%) من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية  يكون الامتحان فيها الكترونياً (اسئلة اختيار من متعدد) من خلال المنصة الإلكترونية، وتمثل نسبة الأسئلة فيها (70%) من درجة الامتحان

وزارة التربية والتعليم طارق شوقي الصف الثاني الثانوي امتحان اللغة العربية طلاب الصف الثاني الثانوي طلاب الصف الثاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استشهاد اللواءين منتصر أبو دقة وأحمد محيي عقب مأمورية مطاردة مستريح أسوان

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 12-5-2022.. فيديو

مجبتش إزازة خمرة.. قصة طلاق البلوجر "أحلام عادل" وأغرب سبب للانفصال

استولى على 500 مليون جنيه بحجة تشغيلها.. عقوبات مشددة تنتظر مستريح أسوان

أول ظهور لـ أبو هشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري | شاهد

رؤيا منامية.. قصة تنبؤ الشهيدة شيرين أبو عاقلة بوفاتها

كريم النبوى توأم نور.. يهوى كرة القدم ولا يفكر في التمثيل.. صور

الشرطة كانت هاتقبض عليها بالمكسيك.. لماذا يهاجم الجمهور مايان السيد وكيف ردت؟|صور

ترشيحاتنا

تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

كاتب إسرائيلي يثني على شجاعة شيرين أبو عاقلة ويتهم الدولة العبرية بقتلها

محضر وامتحان بديل لطلاب 2 ثانوي المتعثرين عن أداء الاختبارات الإلكترونية

قبل نهائى دورى الأبطال.. أرقام محمد صلاح مع ليفربول

خطيب صلاة العيد.. وفاة وكيل أوقاف المنوفية أثناء مباشرة عمله بالمديرية

هدوء أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.. وتراجع اليورو والإسترليني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صناع مسلسل انحراف في ندوة صدى البلد| روجينا: أرفض ظلم المرأة.. لوسي: شيلت حواجبي بالموس.. رؤوف عبد العزيز: اختارنا قصة المسلسل من 50 قضية حقيقية

القوات المسلحة: مقتل 23 تكفيرياً بشمال سيناء واستشهاد 5 من قوات إنفاذ القانون

الشيطان صفق لها.. كيف أقنعت امرأة زوجها العرفي بقتل عشيقها والتمثيل بجثته؟

بريانكا شوبرا المثيرة للجدل.. ملكة جمال بوليوود تخطف التريند..ما قصتها؟

فيديو

صناع مسلسل انحراف في ندوة صدى البلد| روجينا: أرفض ظلم المرأة.. لوسي: شيلت حواجبي بالموس.. رؤوف عبد العزيز: اختارنا قصة المسلسل من 50 قضية حقيقية

الرئيس طالبنا بتطوير المنظومة القضائية وتحسين الخدمات .. أبرز تصريحات وزير العدل..فيديوجراف

رامي الطمباري: مسلسل انحراف ناقش قضايا حراقة.. والمخدرات تخلق عالما موازيا

يدرس في أمريكا ولا يهوى الفن.. شقيق نور النبوي التوأم

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ