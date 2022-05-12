سفير فرنسا بالقاهرة: الاتحاد الأوروبي يدعم مصر في جهود التنمية

أكد سفير فرنسا بالقاهرة مارك باريتى أن بلاده والاتحاد الأوروبي يدعمان مصر في جهودها من أجل تحقيق التنمية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير، خلال الاحتفال الذي أقيم بمقر القنصلية الفرنسية بالإسكندرية؛ بمناسبة يوم أوروبا.

وقال إن الاتحاد الأوروبي يساند مصر كما العديد من دول الجوار؛ لمواجهة تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرا إلى التعاون مع مصر في المجال الأمني ومواجهة الإرهاب، لافتا إلى القمة الأفريقية الأوروبية الناجحة التي عقدت في فبراير الماضي ببروكسل.

وكان سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان بيرجر قد أشار - خلال الحفل - إلى مرور 50 عاما على الشراكة الأوروبية المتوسطية الإقليمية و45 عاما على العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يساند مصر في ظل تاثيرات العملية الروسية على أوكرانيا حيث خصصت لها مساندة مالية تقدر بـ 100 مليون يورو من أحل الصمود الغذائي.

وقد بدأ الاحتفال بعزف السلام الوطنى لمصر والاتحاد الاوروبى.