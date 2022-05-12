عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير فرنسا بالقاهرة: الاتحاد الأوروبي يدعم مصر في جهود التنمية

سفير فرنسا بالقاهرة
سفير فرنسا بالقاهرة مارك باريتى

 أكد سفير فرنسا بالقاهرة مارك باريتى أن بلاده والاتحاد الأوروبي يدعمان مصر في جهودها من أجل تحقيق التنمية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير، خلال الاحتفال الذي أقيم بمقر القنصلية الفرنسية بالإسكندرية؛ بمناسبة يوم أوروبا.
وقال إن الاتحاد الأوروبي يساند مصر كما العديد من دول الجوار؛ لمواجهة تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرا إلى التعاون مع مصر في المجال الأمني ومواجهة الإرهاب، لافتا إلى القمة الأفريقية الأوروبية الناجحة التي عقدت في فبراير الماضي ببروكسل.
وكان سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان بيرجر قد أشار - خلال الحفل - إلى مرور 50 عاما على الشراكة الأوروبية المتوسطية الإقليمية و45 عاما على العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يساند مصر في ظل تاثيرات العملية الروسية على أوكرانيا حيث خصصت لها مساندة مالية تقدر بـ 100 مليون يورو من أحل الصمود الغذائي.
وقد بدأ الاحتفال بعزف السلام الوطنى لمصر والاتحاد الاوروبى.

 

مصر فرنسا دعم مصر الاتحاد الأوروبي مواجهة الإرهاب العلاقات الثنائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استشهاد اللواءين منتصر أبو دقة وأحمد محيي عقب مأمورية مطاردة مستريح أسوان

مجبتش إزازة خمرة.. قصة طلاق البلوجر "أحلام عادل" وأغرب سبب للانفصال

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 12-5-2022.. فيديو

استولى على 500 مليون جنيه بحجة تشغيلها.. عقوبات مشددة تنتظر مستريح أسوان

مقتل 2 وإصابة 4 في مشاجرة بالأسلحة النارية في قنا

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار بعد بيانات التضخم الأمريكية

ضياء السيد: كيروش كان مصمماً على خروج شريف بعد دخوله في مباراة الكاميرون

شيرين أبو عاقلة.. شاهد| لحظة استشهاد أشهر صحفية فلسطينية برصاص الاحتلال

ترشيحاتنا

تعديل موعد مباراتي منتخب مصر أمام غينيا وإثيوبيا بتصفيات كأس أمم أفريقيا

ردًا على انضمام فنلندا والسويد للناتو.. روسيا تعتزم اتخاذ خطوات انتقامية عسكرية

كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال إبريل

أبرزهم رونالدو وهالاند.. صحيفة إسبانية: برشلونة أهدر فرص التعاقد مع 18 نجما

الحيض المفرط وعدم وجود دورة شهرية.. 3 علامات للعقم عند المرأة

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 12 مايو 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صناع مسلسل انحراف في ندوة صدى البلد| روجينا: أرفض ظلم المرأة.. لوسي: شيلت حواجبي بالموس.. رؤوف عبد العزيز: اختارنا قصة المسلسل من 50 قضية حقيقية

القوات المسلحة: مقتل 23 تكفيرياً بشمال سيناء واستشهاد 5 من قوات إنفاذ القانون

الشيطان صفق لها.. كيف أقنعت امرأة زوجها العرفي بقتل عشيقها والتمثيل بجثته؟

بريانكا شوبرا المثيرة للجدل.. ملكة جمال بوليوود تخطف التريند..ما قصتها؟

فيديو

صناع مسلسل انحراف في ندوة صدى البلد| روجينا: أرفض ظلم المرأة.. لوسي: شيلت حواجبي بالموس.. رؤوف عبد العزيز: اختارنا قصة المسلسل من 50 قضية حقيقية

الرئيس طالبنا بتطوير المنظومة القضائية وتحسين الخدمات .. أبرز تصريحات وزير العدل..فيديوجراف

رامي الطمباري: مسلسل انحراف ناقش قضايا حراقة.. والمخدرات تخلق عالما موازيا

يدرس في أمريكا ولا يهوى الفن.. شقيق نور النبوي التوأم

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ