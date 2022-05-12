مصطفى بكري: الجيش المصري نزيه ويراعي القيم ويدافع عن الدولة ضد المؤامرات..فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إننا شعب لا يعرف اليأس والإحباط، وأن ميزة هذا الوطن والجيش العظيم والشرطة الباسلة، إنها قادرة على الدفاع عن الوطن ضد المؤامرات التي تحاك ضده.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الوطن مستهدف، وهناك سعي لعمليات إرهابية تتم في مصر، لزعزعة الإستقرار.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن سيناء خلال فترات سابقة كانت تعاني من الإرهاب، والرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على أنه سيتم تطهيرها من الإرهاب، وكانت التعليمات واضحة بالإلتزام بالقيم الأخلاقية التي يتعامل بها الجيش المصري.

وقال مصطفى بكري: أخلاق الجيش المصري، أنه لو أن هناك إرهابي بأحد المنازل، ممنوع أن يتم مهاجمة المنزل، لوجود أبرياء، معلقا “احنا جيشنا جيش نزيه ويراعي القيم”.

وأضاف مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، : "هنطهر سيناء بفضل تضحيات الجيش والشرطة وأبناء القبائل.