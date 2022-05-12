سلة الزمالك تتعاقد مع هالة وهاجر علي

نجح مسئولو نادي الزمالك في التعاقد مع الثنائي هالة وهاجر علي لتدعيم صفوق فريق كرة السلة للسيدات بنادي الزمالك.

تمكن نادي الزمالك من التعاقد مع التوأم الأبرز في السلة المصرية هالة وهاجر علي قادمتان من النادي الأهلي في صفقة انتقال حر لمدة عام.

جدير بالذكر أن اللاعبتين سبق لهن التتويج ببطولة إفريقيا تحت 18 عاما وفازت هاجر حينها بجائزة أفضل جناح كما سبق لهن المشاركة تحت قيادة كابتن شريف عزمي ودكتور مصطفى هدهود في بطولة كأس العالم للفتيات.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك سبق وأعلن عن التعاقد مع ندى كونجا قادمة من نادي سموحة و يتبقى له ثلاث صفقات أخرى في إطار العدد المسموح له دون حد التجاوز .