باحث: مساعي فنلندا للانضمام إلى الناتو رسالة خطيرة من الغرب إلى روسيا

قال أديب السيد الباحث السياسي، إن مساعي فنلندا للانضمام إلى حلف الناتو رسالة خطيرة من الغرب إلى روسيا، مشددا على أنها رسالة واضحة لموسكو بشأن الأزمة الحالية مع أوكرانيا.

وأضاف الباحث السياسي، في حديثه لقناة "الغد"، أن فحوى القرار أن حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية هو التواجد من الشمال عن طريق فنلندا بعد التواجد في الجنوب عن طريق أوكرانيا بخلاف الحدود البرية التي تبلغ 1270 مترا للناتو مع روسيا.

وأشار الباحث السياسي، إلى انزعاج روسيا من قرار انضمام فنلندا إلى حلف الناتو رغم تأكيد موسكو مرارا وتكرارا بأنها لا تبيت النية لأي خطر لفنلندا، مؤكدا أن قرار الناتو سيتوجب على موسكو اتخاذها القرار بخطوات عسكرية حربية بحتة.

كما أكد الباحث السياسي، أن فنلندا رأت أن تكون في أحضان حلف الناتو بعد ضغوط كبيرة من الشارع الفنلندي خوفا من التهديدات الروسية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العقوبات التى فرضها الغرب على موسكو تتسبب في أزمة عالمية وتضر بالمصالح الوطنية للدول التي تفرضها، وأضاف بوتين أن استمرار العقوبات الغربية سيؤدي إلى عواقب صعبةٍ على أوروبا والدول الفقيرة، مشيرا إلى أن دولا عدة تواجه تهديدا بالجوع وأن الغرب هو المسؤول عن ذلك.

وخلال اجتماع وزراء المجموعة الاقتصادية أكد بوتين أن بلاده تتغلب على التحديات بفضل تعزيز سياساتها الاقتصادية.

من ناحية أخرى، أكد الكرملين أن إعلان انضمام فنلندا إلى الناتو يمثّل تهديدا "مؤكدا" لروسيا، وكانت فنلندا والسويد أعلنتا بحث انضمامِهما للحلف.