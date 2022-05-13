عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث: مساعي فنلندا للانضمام إلى الناتو رسالة خطيرة من الغرب إلى روسيا

صدى البلد

قال أديب السيد الباحث السياسي، إن مساعي فنلندا للانضمام إلى حلف الناتو رسالة خطيرة من الغرب إلى روسيا، مشددا على أنها رسالة واضحة لموسكو بشأن الأزمة الحالية مع أوكرانيا.

وأضاف الباحث السياسي، في حديثه لقناة "الغد"، أن فحوى القرار أن حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية هو التواجد من الشمال عن طريق فنلندا بعد التواجد في الجنوب عن طريق أوكرانيا بخلاف الحدود البرية التي تبلغ 1270 مترا للناتو مع روسيا.

وأشار الباحث السياسي، إلى انزعاج روسيا من قرار انضمام فنلندا إلى حلف الناتو رغم تأكيد موسكو مرارا وتكرارا بأنها لا تبيت النية لأي خطر لفنلندا، مؤكدا أن قرار الناتو سيتوجب على موسكو اتخاذها القرار بخطوات عسكرية حربية بحتة.

كما أكد الباحث السياسي، أن فنلندا رأت أن تكون في أحضان حلف الناتو بعد ضغوط كبيرة من الشارع الفنلندي خوفا من التهديدات الروسية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العقوبات التى فرضها الغرب على موسكو تتسبب في أزمة عالمية وتضر بالمصالح الوطنية للدول التي تفرضها، وأضاف بوتين أن استمرار العقوبات الغربية سيؤدي إلى عواقب صعبةٍ على أوروبا والدول الفقيرة، مشيرا إلى أن دولا عدة تواجه تهديدا بالجوع وأن الغرب هو المسؤول عن ذلك.

وخلال اجتماع وزراء المجموعة الاقتصادية أكد بوتين أن بلاده تتغلب على التحديات بفضل تعزيز سياساتها الاقتصادية.

من ناحية أخرى، أكد الكرملين أن إعلان انضمام فنلندا إلى الناتو يمثّل تهديدا "مؤكدا" لروسيا، وكانت فنلندا والسويد أعلنتا بحث انضمامِهما للحلف.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلقها وأنا هتجوزك.. تسجيلات صوتية سبب انفصال البلوجر أحلام عادل وزوجها

ياسمين صبري تبدأ تصوير فيلم صقر المحروسة مع أحمد عز يوليو المقبل

100 ألف جنيه ورحلة عمرة وراء تصالح فرد الأمن مع المتهم بضربه

حيثيات حكم حبس مرتضى منصور بتهمة سب وقذف الخطيب

المحاضرة بربع مليون جنيه.. حكاية الأستاذة أسماء معلمة الأحياء والجاردات.. القصة الكاملة

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 12-5-2022.. فيديو

استشهاد اللواءين منتصر أبو دقة وأحمد محيي عقب مأمورية مطاردة مستريح أسوان

رسميا.. إثيوبيا تحدد البلد المستضيف لمباراتها مع مصر

ترشيحاتنا

قرار من الرئيس.. العودة إلى نظام مستندات التحصيل خطوة أعادت الحياة للصناعة

رسميا.. جوجل تعلن عن ساعتها الذكية Pixel Watch بعد طول انتظار

أيهما أفضل ليلة الجمعة .. قيام الليل أم الصلاة على النبي ؟

قطعة حلوى قتلت سيدة في دار للمسنين بباريس .. تفاصيل

وفاة السيناريست مجدي الكدش مؤلف فوازير أبيض وأسود

مباحثات مصرية جزائرية حول سبل تدعيم علاقات التعاون الثنائي في مجالات النقل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإسماعيلي يتلقي واجب العزاء فى وفاة رئيسه الأسبق

ستيفان روستي.. برع في تجسيد الشر بالسينما المصرية ومات بـ 10 جنيهات

المحاضرة بربع مليون جنيه.. حكاية الأستاذة أسماء معلمة الأحياء والجاردات.. القصة الكاملة

صناع مسلسل انحراف في ندوة صدى البلد| روجينا: أرفض ظلم المرأة.. لوسي: شيلت حواجبي بالموس.. رؤوف عبد العزيز: اختارنا قصة المسلسل من 50 قضية حقيقية

فيديو

نصابة نهايتها مستشفى العباسية.. فتاة تفتعل مشاكل لابتزاز الشباب على فيسبوك

كواليس فشل دخول طلاب 2 ثانوي على منصة امتحان اللغة العربية بالتابلت.. فيديو جراف

5 ألقاب محلية وقارية .. أبرز أرقام كهربا مع الأهلي بعد انتهاء إعارته في تركيا "فيديوجراف"

جيفارا البديري .. حكاية مذيعة فلسطينية أبكت القلوب في جنازة شيرين أبوعاقلة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ