المشدد 15 و10 و3 سنوات لأب وأبنائه الأربعة في واقعة قتل جارهم بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار ياسر سنجاب حكمها بالسجن 3 سنوات لأب ولاثنين من أبنائه بالسجن 15 سنة، ولثالث منهم بالسجن 10 سنوات، والرابع بالسجن 3 سنوات لاتهامهم بقتل جار لهم بقرية منشأة الأمير التابعة لدائرة مركز شرطة أولاد صقر في مشاجرة بين العائلتين.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أولاد صقر، يفيد ورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية منشاة الأمير التابعة لدائرة المركز وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين عائلتي بسبب خلافات نسب بين الطرفين، مما أسفر عن مصرع "أحمد م ج" 28 سنة، مُقيم بقرية منشأة الأمير وأن وراء ارتكاب واقعة القتل كلًا من م ا، وأبنائه أ، وأ، وإ، وأ.

تم ضبط المتهمين وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم .