العطار: أزمة ساسي لن تتكرر هذا الموسم

كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة عن تطورات أزمة انتهاء عقود اللاعبين في نهائي يونيو المقبل قبل نهاية بطولة الدوري وكأس مصر .

وأكد وليد العطار في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن عقود الاعبين ليست محدده باليوم ولكن العقد ينتهي بنهاية الموسم الكروي عقب انتهاء بطولتي الدوري المصري وكأس مصر .

وأضاف أن الأسبوع المقبل ستجتمع رابطه الأندية لتحديد موعد انتهاء بطولة الدوري للموسم الحالي ثم سيتم تحديث عقود الاعبين لتوافق نهاية الموسم .

وتابع أن أزمة فرجاني ساسي نجم الزمالك السابق لن تتكرر مره اخري مع أي لاعب آخر في الدوري هذا الموسم .