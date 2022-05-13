جميلة عوض تتألق في أحدث ظهور لها عبر انستجرام

شاركت الفنانة جميلة عوض جمهوها صورة جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت جميلة عوض في الصورة بإطلالة جذابة بمكياج صاخب يبرز جمال ملامحها ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .



وحلت جميلة عوض، ضيفة بحلقة من برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية شيرين سليمان.

وعبَّرت جميلة عوض، عن رغبتها في تقديم عمل فني باللغة العربية الفصحي، مؤكدة حبها للأحداث التاريخية القديمة.

وتابعت جميلة عوض: "صحتي بتكون فى النازل وأنا بصور، وكنت بحب شخصيتي فى مسلسل إلا أنا جدا".