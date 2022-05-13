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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عيد عبد الملك: أحمل لاعبي الزمالك النصيب الأكبر لهزيمة إنبي

صدى البلد

 


حمل أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، ومحلل قناة ETC، لاعبي الزمالك النصيب الأكبر من الهزيمة أمام إنبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين في الدوري.


وأضاف عبد الملك في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة:"فيريرا لم يدير المباراة بالشكل الأمثل ولدي تحفظات على بعض قراراته بالمباراة، ولكن اللاعبين افتقدوا للرغبة في الفوز خلال اللقاء".


وواصل عبد الملك، زيزو هو الوحيد صاحب الأداء الثابت في فريق الزمالك بالفترة الأخيرة، والبقية منشغلين بأمور آخرى، وتركيزهم  مع الأبيض ليس دائم.


وعن المقارنة بين فيريرا وكارتيرون، أكد أحمد عيد عبد الملك أنه لا مجال للمقارنة بين البرتغالي، والفرنسي، لأن فيريرا يتفوق بشكل كبير عليه، ونجح في لم شمل الفريق من جديد.

 

وأتم عبد الملك، رغم أن عمر السعيد صديقي لكني أفضل ابتعاده، وأسامة  فيصل أفضل منه بالنسبة للزمالك، ورسالتي لمروان حمدي، اللعب في الزمالك غير اللعب في سموحة.

الزمالك احمد عيد أحمد عيد عبد الملك كارتيرون البرتغال مروان حمدي عمر السعيد

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