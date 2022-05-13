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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خطوات فتح فصل محو الأمية لطلاب جامعة عين شمس.. تعرف عليها

صورة أرشفية
صورة أرشفية

قال الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس: إن الجامعة تقوم بجهود مجتمعية؛ للمساهمة في القضاء على مشكلة الأمية، من خلال دمج طلابها في المشروع القومي لمحو الأمية، وعلى ضوء بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وتشجيعًا للطلاب المشاركين في المشروع؛ يقوم الطالب بتجميع صور بطاقات الأميين الذين يرغبون في التعليم، والذين لم يسبق لهم الحصول على شهادة محو أمية.

 

وأضاف مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" يملأ الطالب الاستمارة الخاصة بطلب فتح الفصل واستيفاء البيانات اللازمة به، ثم يتوجه الطالب إلى منسق محو الأمية التابع للكلية، ومعه 3 صور بطاقة الرقم القومي الشخصية و(2) صورة من كارنيه الطالب- كشف الدارسيين مدون به ( اسم الدارس – الرقم القومي – صورة بطاقة الرقم القومي لكل دارس)- رقم تلفون الطالب.

 

وأشار الدكتور إسلام السعيد الي انه يقوم منسق الكلية بالجامعة بعد المراجعة، بتسليم كشوف الطلاب والدارسين لمنسق الهيئة، مع توقيع منسق الهيئة بما يفيد باستلام أصل الكشوف ويقوم منسق الهيئة العامة لتعليم الكبار لدى الكلية بعد استلام أوراق الطالب والدارسين، بمراجعة أسماء الدارسين وفلترتها إضافة الي بعد مراجعة أوراق الطالب وفلترة الدارسين، يتم تسليم صورة من كشف مُسير الفصل، مدون به أسماء الدارسين الذين تم تسجيلهم مع الطالب، لفتح الفصل

وأوضح يتم تسكين الفصل على أقرب دورة امتحانية بشرط مرور ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ فتح فصل نظام التعاقد الحر أو شهر على الأقل بالنسبة للفصل التنشيطي منوها انه يقوم الطالب بفتح الفصل في أي مكان يرغب فيه بالاتفاق مع الدارسين والهيئة العامة لتعليم الكبار بحيث يكون فتح الفصل في نطاق الفرع الذي يتم التنسيق معه.

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وأشار قائلا "يتواصل الطالب بعد شهرين من فتح الفصل مع منسق محو الأمية بالكلية؛ لمعرفة موعد اختبار الفصل ومكان اللجنة الامتحانية، وتحديد موعد لإجراء استكتاب لتحديد المستوى قبل الامتحان النهائي، وبعد تسليم كشف دخول الدارسين للامتحان ويتم امتحان الدارسين وفقًا للدورة الامتحانية المعتمدة من الهيئة، واستلام استمارة دخول الامتحان ومتابعة إعلان النتيجة.

 

ونوه إلي أن الطالب يقوم باستخراج فيزا بريدية باسمه؛ للحصول على مستحقاته المالية بعد نجاح الدارسين وسوف يحصل  الطالب على مبلغ (250) جنيهًا من هيئة تعليم الكبار عن كل دارس ناجح بالفصل بالنسبة لنظام التعاقد الحر، بالإضافة إلى (50) جنيهًا من الجامعة عن كل دارس ناجح، ليصبح الإجمالي (300) جنيه عن كل دارس ناجح .

 

وتحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وأ.د اشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وأ.د علي الأنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية أعلن أ.د هيثم عزات مدير عام مستشفي جامعة عين شمس التخصصي بالعبور عن إعادة تشغيل جميع الوحدات الطبية داخل المستشفي وذلك ابتداءً من 2022/5/15  والتي تضم:
وحدة الغسيل الكلوى - محاضن الأطفال –وحدة العمليات الكبرى – وحدة رعاية القلب – وحدة قسطرة القلب - بنك الدم – وحدة الطب الطبيعى والتأهيل - وحدة السكتة الدماغية - وحدة مناظير الجهاز الهضمي  - وحدة الرعاية المركزة – الوحدات المجهزة لاستقبال حالات الأمراض المعدية والمتوطنة والأمراض الصدرية بالإضافة للأمراض الفيروسية والبكتيرية  
بالإضافة إلى خدمات أخرى كالتالى 
• عيادات خارجية  ( صباحية ومسائية ) تضم جميع التخصصات الطبية . 
• وحدة أسنان متكاملة مجهزة بأحدث الأجهزة . 
•  وحدة تفتيت الحصوات.
• وحدة ديناميكية التبول . 
• وحدتي المعامل والأشعة . 
• إستقبال طوارىء (24 ساعة). 
• سيارة إسعاف مجهزة لسرعة الوصول للمريض .
واضاف" عزات" أن جميع الأطباء بالمستشفي من أعضاء هيئة التدريس بكلية طب جامعة عين شمس كما تضم فريق تمريض مدرب على أحدث الأساليب العلمية لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضي وأن المستشفى تتخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتمشي مع معايير الجودة ومكافحة العدوى وذلك لتحقيق سلامة المرضي والسادة المترددين علي المستشفى

الهيئة العامة لتعليم الكبار جامعة عين شمس تعليم الكبار بجامعة عين شمس مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس بجهود مجتمعية

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