عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-5-2022

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

انخفضت أسعار الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 13 مايو  2022 مقارنة بأسعار ختام أمس الخميس بقيمة تتراوح مابين 15 إلى 25 جنيها فى الجرام الواحد .

 

أسعار الذهب دون مصنعية


وسجل أعلى سعر لجرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب في مستهل اليوم الجمعة 1274 جنيها مقارنة 1300 جنيها أمس الخميس .


وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الجمعة 1115 جنيها مقابل 1130 جنيها أمس .


بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الجمعة 956 جنيها مقابل 960 جنيها .


بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الجمعة نحو743جنيها.

 

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 8920 جنيها.

 

وسجل سعر الذهب عالميا 1837 دولار للأوقية.


أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية

الذهب اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب اخبار الذهب اليوم الجمعة Real Estate Finance

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلقها وأنا هتجوزك.. تسجيلات صوتية سبب انفصال البلوجر أحلام عادل وزوجها

المحاضرة بربع مليون جنيه.. حكاية الأستاذة أسماء معلمة الأحياء والجاردات.. القصة الكاملة

هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-5-2022

حيثيات حكم حبس مرتضى منصور بتهمة سب وقذف الخطيب

100 ألف جنيه ورحلة عمرة وراء تصالح فرد الأمن مع المتهم بضربه

ياسمين صبري تبدأ تصوير فيلم صقر المحروسة مع أحمد عز يوليو المقبل

استشهاد اللواءين منتصر أبو دقة وأحمد محيي عقب مأمورية مطاردة مستريح أسوان

أبرزها بيت الطاعة.. 14 قضية حسمها الأزهر عن المرأة

موضوعات متعلقة

انخفاض ملحوظ.. تعرف على أسعار الذهب في تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

راكب مشاغب يعتدي على الطيار خلال رحلة جوية في اليونان

محرك جديد بقوة إضافية.. تحديثات رئيسية في سوبارو ليجاسي 2023

مخاوف سويدية من رد فعل روسيا حال الانضمام للناتو

تخطى الزمالك.. الإفريقي التونسي يحقق رقما قياسيا في تغيير المدربين

شكري يترأس الجلسة الثالثة للاجتماع الوزاري حول تنفيذ تعهدات المناخ| صور

فضيحة جديدة تضرب إفريقيا.. مسؤول بالترجي يعترف بشراء ذمم الحكام| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد بياناً عملياً لإحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية

أهالي حدائق الأهرام ينتصرون.. منع دخول الـ توك توك إلى الحي بعد سنوات من الاستغاثة

تعدد الزوجات.. هل ينتصر القومي للمرأة لحفيظة وينتقم من الحاج متولي؟

الإسماعيلي يتلقي واجب العزاء فى وفاة رئيسه الأسبق

فيديو

زاهي حواس يكشف أسرار الزئبق الأحمر ولعنة الفراعنة.. فيديو جراف

نصابة نهايتها مستشفى العباسية.. فتاة تفتعل مشاكل لابتزاز الشباب على فيسبوك

كواليس فشل دخول طلاب 2 ثانوي على منصة امتحان اللغة العربية بالتابلت.. فيديو جراف

5 ألقاب محلية وقارية .. أبرز أرقام كهربا مع الأهلي بعد انتهاء إعارته في تركيا "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ