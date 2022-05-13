هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-5-2022

انخفضت أسعار الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 13 مايو 2022 مقارنة بأسعار ختام أمس الخميس بقيمة تتراوح مابين 15 إلى 25 جنيها فى الجرام الواحد .

أسعار الذهب دون مصنعية



وسجل أعلى سعر لجرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب في مستهل اليوم الجمعة 1274 جنيها مقارنة 1300 جنيها أمس الخميس .



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الجمعة 1115 جنيها مقابل 1130 جنيها أمس .



بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الجمعة 956 جنيها مقابل 960 جنيها .



بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الجمعة نحو743جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 8920 جنيها.

وسجل سعر الذهب عالميا 1837 دولار للأوقية.



أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية